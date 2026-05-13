研揚：訂單能見度達6個月 全年營收估增2成 AI相關占比拚3成
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (13) 日召開法說，總經理林建宏表示，目前訂單能見度達 6 個月，第二季營收可望超越首季、續創歷史新高，全年營收增幅可望維持去年水準，也將續創新高，毛利率則可望持穩。
研揚第一季營收 24.1 億元，年增 23%、毛利率 35%，年增 1 個百分點、營業利益 2.09 億元，年增 17.1%、營業利益率 9%，年增 2 個百分點、稅後純益 4.78 億元，年增 20%，每股純益 3.81 元。
林建宏表示，接單出貨比 (BB Ratio) 已經從去年的第四季 1.32、到今年第一季提升至 1.35，4 月也差不多這個水準，幾乎所有區域都是成長的，中國成長特別高，主要來自 AI 代理，跟不同領域各種專案所帶來的成長。
林建宏表示，二大市場來看，傳統 IPC 市場穩健成長，持續聚焦醫療設備、網路通訊以及智慧製造等垂直應用；AI 市場受惠於技術革新，呈現快速爆發式成長，並延伸至半導體測試、機器人學習、軍事國防、智慧交通及 AI Agent。
在 AI 方面，林建宏表示，去年 AI 相關營收成長 115%，營收比重達 20%，隨著邊緣 AI 加速成長，今年 AI 營收比重可望提升到 25%，目標朝 30% 邁進。
針對 CPU、記憶體等關鍵零組件缺料方面，林建宏表示，由於產品線中低階 CPU 佔比不高，衝擊相對有限；記憶體去年已提前進行策略性備貨，並憑藉母公司華碩的資源協助，有效降低缺貨風險。
林建宏直言，目前確實因為缺料的關係，客戶不免想會提早下一些 18-24 個月的長單，但公司也會擔憂 overbooking 的情況，不會接交期超過 1 年的訂單，至於零組件漲價的成本，目前可由客戶端吸收，對獲利結構影響較小。
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