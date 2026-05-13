〈消費趨勢〉新光三越端午禮盒高達7成首賣 估業績年增逾2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-13 14:27

第二季內需消費持續升溫，母親節檔期後緊接而來是端午送禮檔期，百貨龍頭新光三越今 (13) 日指出，今年端午檔期因推出金卡會員可透過一對一的專屬服務顧問來進行禮盒採購，預估銷出超過 10 萬顆粽子，業績目標上看 5800 萬元，年增幅達 21.1%。

新光三越看好企業主在端午檔期的採購動能。(鉅亨網資料照)

新光三越今年以來業績年增超過 20%，母親節檔期更增近 30%，營運動能穩健成長，隨著年度送禮大檔端午節到來，今年規劃多達 164 款禮品，其中有超過 7 成是初登場或獨家禮盒，預估將銷出超過 10 萬顆粽子，推升業績上看 5800 萬元。

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新光三越說明，由於去年推出千盒禮盒隨即秒殺，今年加碼推「名人推薦粽」1000 組，而 「非粽禮盒」則首度引進如 Fika、甘納豆專門店－銀座鈴屋、日本女性最想收到的伴手禮 THE SWEETS、京都藤兵衛庵和韓國品牌 ORGA 等，增添送禮的差異性和話題性。