樺漢深化與子公司Kontron合作 持股比擬提升至30%以上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-01 17:54

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (1) 日舉辦「Physical AI is Now！實體 AI 落地與樺漢 + Kontron 深度結合論壇」，樺漢董事長朱復銓表示，預計未來對 Kontron 的持股比例將提升至 30% 以上，強強聯手深度結合三大綜效。

左起為樺漢董事長朱復銓、Kontron CEO暨樺漢CTO Hannes Niederhauser。(圖：樺漢提供)

朱復銓表示，樺漢與 Kontron 秉持「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，雙方透過「軟硬整合、智慧加值」，提供全方位的 AI + IoT 整合解決方案，並在三大面向展現深度結合的強大綜效。

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在技術合作方面，建立共用平台，全面整合研發、製造、供應鏈、IT 與人才等資源，協同設計產品並建構具全球競爭力的製造系統；產品整合上，共享全球品牌資源，提升市場認知度與價值定位，將產品線深度推廣至亞太、歐洲與北美等全球重鎮。

最後是市場分工，結合 Kontron 在基礎作業系統（Kontron OS）、物聯網軟體與 5G 網通的軟實力，搭配樺漢在邊緣 AI 伺服器、機器人與強固型工業電腦的硬體優勢，共同主攻實體 AI 技術平台。

朱復銓表示，隨著 AI 發展從生成式 AI（Generative AI）、代理式 AI（Agentic AI），正式邁入能在真實世界執行任務的實體 AI（Physical AI）階段，樺漢已做好全面準備，實體 AI 結合了「AI 大腦、感測能力與實體行動能力」，能讓機器人與自動化設備具備自主決策與執行力。

目前樺漢在實體 AI 的推動上，已緊密串聯 Google、Intel、聯發科 (2454-TW) 與 ARM 等策略夥伴，同時，著眼於勞動力短缺與基礎設施升級的急迫需求，北美已成為全球實體 AI 部署規模最大、成長最快的市場。

樺漢將分階段推進，從智慧零售的無人結帳系統，延伸至智慧物流的自主移動機器人（AMR），最終實現涵蓋交通、航太與能源網的全面性實體 AI 平台，將在未來 5 年緊抓實體 AI 落地爆發的歷史機遇，不僅持續擴大全球市佔率，更將大幅提升高毛利業務的營收與獲利貢獻。