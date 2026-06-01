鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-01 18:34

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (1) 日宣布深化與輝達 (NVDA-US) 的合作，正式推出 AI 原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture），以因應生產彈性、人力優化與能源效率等關鍵營運需求。

研華與輝達深化合作 推出AI原生工廠架構。(圖：研華提供)

研華此次推出的 AI Factory Brain，為一套以工廠管理為核心的多元代理人系統，並基於 NVIDIA Factory Operations Blueprint（FOX）打造，可作為工廠營運的中央智慧決策中樞，主動監測異常事件、分析潛在根因，並協調各類 AI Agent 與現場人員快速完成問題處理。

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該架構建構於 NVIDIA 加速運算平台之上，結合研華基於 NVIDIA MGX 架構打造的 SKYRack AI 系統，搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 與 Spectrum-X 網路技術，並串聯採用 NVIDIA IGX Thor、NVIDIA Jetson Thor 與 NVIDIA Jetson Orin 的 MIC 與 ICAM 邊緣運算設備。

目前研華已於自身製造場域中，完成兩項基於 NVIDIA NemoClaw 的 AI Agent 驗證專案。其中，iEnergy Agent 可透過交叉比對生產排程、即時 Vision AI 畫面與 SCADA 系統數據，自主控制 HVAC 與照明設備，全面部署後預計可降低整體工廠約 10% 能源消耗。

另一項 Production Line Efficiency Agent，則透過 Vision AI 即時蒐集產線數據，分析生產效率、偵測異常與瓶頸，並自動生成改善建議與班次報告。自導入約六個月以來，已成功提升產線生產效率達 12%。