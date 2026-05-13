鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 19:21

伊朗戰事尚未平息，美國 4 月通膨升溫速度超乎市場預期，又給原本期待降息的市場澆了一大盆冷水。台北股匯今 (13) 日連袂走弱，外資持續賣股匯出，大盤跌逾 500 點，新台幣兌美元亦失守 31.5 元關卡，終場貶值 2.6 分、收在 31.506 元，台北與元太外匯市場總成交值略縮至 28.43 億美元。

〈台幣〉美通膨升溫超預期 股匯齊挫失守31.5元關卡。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 31.51 元開盤，盤中最高來到 31.487 元，隨著美元買盤湧現，匯價最低下探 31.568 元，央行持續介入穩匯，但仍與主要亞幣走勢相去不遠，終場貶勢收斂，收在 31.506 元。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.24%，日元貶值 0.21%，新台幣貶值 0.08%，韓元亦貶 0.07%，人民幣則升值 0.06%，新加坡幣小升 0.02%，亞幣互有升貶。

台股今天震盪走跌，一度回測 41000 點關卡，台積電、聯發科、台達電等電子權值股賣壓偏重，加權指數終場收在 41374.5 點，下跌 523.82 點，摜破 5 日均線，外資持續提款台股 434 億元。

伊朗戰事導致荷姆茲海峽航運受阻，油價一度飆破每桶 100 美元，根據最新統計，美國 4 月數據顯示物價壓力依然沈重，CPI 年增率升至 3.8%，扣除能源與食品後的核心 CPI 年增率也回升至 2.8%，創近半年來新高。

根據 FedWatch 工具顯示，2026 年底前降息的機率已趨近於零，通膨不再只是「暫時性」的擾動，而是受戰爭、能源與結構性成本影響的長期挑戰。專家指出，在更多降息訊號出現前，美元強勢與高債券殖利率的環境恐怕還會維持很長一段時間。