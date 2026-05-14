鉅亨網新聞中心 2026-05-14 08:50

AI多頭助攻台股基金 街口投信：關鍵是別缺席AI長期趨勢(圖:業者提供)

【街口投信行銷資訊】AI 題材延燒，台股持續改寫新高，也推升主動式台股基金績效表現。根據 Lipper 統計，截至 4 月 30 日止，近一年漲幅前十名台股基金中，街口投信旗下兩檔台股基金同步入榜，其中，街口中小型基金近一年報酬率達 327.63%，居同類型基金第一；街口台灣基金近一年報酬率也達 313.94%，排名同類型基金第三，雙雙繳出逾 3 倍報酬。

鎖定成長股 兩檔基金表現突圍

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街口中小型基金與街口台灣基金今年以來報酬率也雙雙突破八成，近二年及近三年報酬率則分別上漲 2.5 倍及 3.7 倍以上，凸顯主動選股策略在多頭行情中，為投資人爭取超額報酬；僅提醒投資人仍應當留意自身投資風險。

(照片: 街口台灣基金經理人蘇昱霖)

至於兩檔基金能在眾多台股基金中突圍，街口台灣基金經理人蘇昱霖認為，關鍵在於團隊將資金集中配置於最看好的成長股，持股比重也相對積極，主要鎖定高科技、半導體及具備明確成長動能的企業。這類標的波動雖較高，但只要產業趨勢與企業競爭力持續發酵，往往也更有機會成為推升績效的關鍵助力。

緊盯 CSP 資本支出 AI 基建需求仍是觀察重點

面對台股持續創高與市場波動升溫，街口中小基金經理人吳帛亞表示，現階段操作核心仍以追求成長性為主，只要總體環境沒有明顯轉向保守，基金仍會維持偏多操作，並聚焦高成長族群。

在觀察指標上，吳帛亞特別重視美國四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出動向。她指出，每當科技巨頭召開財報會議時，團隊都會密切追蹤資本支出是否上修，以及上修幅度是否足以支撐 AI 與資料中心需求。近期 Meta 等大型科技公司再度上調資本支出，顯示 AI 基礎建設需求仍在擴張，也有助於支撐成長股評價與產業動能。

(照片: 街口中小基金經理人吳帛亞)

吳帛亞表示，只要美國大型科技公司持續加碼 AI 與資料中心投資，基金在成長股上的配置就有機會維持較高水位。不過，團隊也不會盲目追逐行情，而是會持續檢視市場雜音是否可能演變為真正的系統性風險。

她舉例，先前地緣政治風險升溫、油價大幅攀升時，市場一度擔憂通膨再起，甚至可能迫使美國央行重新升息，團隊當時已開始評估是否逐步提高防禦型配置。不過，隨後戰事緊張情勢降溫，油價與通膨壓力也未進一步失控，市場原先擔憂的高油價、再通膨與再升息循環並未成形，因此目前仍維持偏多操作。

AI 仍是未來投資主軸

展望台股後市，蘇昱霖認為，目前 AI 相關需求仍持續擴散，美國大型 CSP 資本支出也還在增加，整體 AI 產業趨勢並未改變。過去市場一度出現 AI 需求放緩、客戶砍單等不利傳聞，但後來並未真正發生；隨著台積電持續繳出成長成績，市場對相關疑慮也逐漸降低。

蘇昱霖表示，台積電能持續成長，關鍵在於掌握 AI 趨勢，並在先進製程維持全球領先優勢。只要台積電獲利與產業地位持續提升，對整體台股就會形成重要支撐。除非出現重大黑天鵝事件，否則現階段仍看不到整體行情轉空的理由。

吳帛亞也指出，大型權值股，尤其是台積電股價轉強，對中小型股反而是正向訊號。當台積電評價修復、帶動大盤信心回升後，資金後續有機會擴散至中小型股，形成良性輪動。

在下半年布局方向上，AI 仍是兩檔基金最核心的投資主軸，包括半導體、先進製程及上下游供應鏈，都是主要關注方向。

除既有 AI 供應鏈外，吳帛亞也開始留意 AI 應用落地相關、股價仍位於相對低檔的族群。例如部分機器人相關個股先前受到貿易戰與關稅因素干擾，股價修正幅度較深，若後續獲利恢復成長，將具備投資潛力；記憶體族群也值得持續觀察，雖然股價已有反彈，但在 AI 需求持續擴大下，仍可望帶動高頻寬記憶體（HBM）及相關供應鏈需求。

留意美國就業與降息變數 必要時調降成長股比重

不過，兩位經理人也提醒，未來仍須留意美國就業市場、聯準會降息機率，以及大型科技公司資本支出變化，這些都是影響市場評價與資金風險偏好的關鍵因素。若美國就業數據明顯轉弱，或降息預期出現變化，成長股可能面臨壓力；但只要 AI 投資與企業資本支出動能沒有轉弱，目前仍傾向將短線修正視為市場波動，而非產業趨勢反轉。

吳帛亞表示，若總體環境真的開始反轉，基金操作也會快速調整，降低成長股比重，尤其是波動較高的高 Beta 中小型股，以降低整體投資組合風險。基金操作並非一味偏多，而是會根據總體環境與市場風險變化，動態調整成長股與防禦型資產配置。

蘇昱霖則強調，團隊操作邏輯仍是回歸 AI 產業趨勢與企業基本面，不會單純追逐缺乏獲利支撐的題材股。相較於等到營收、獲利或毛利率明顯爆發後才追價，團隊更重視透過基本面研究，在產業與公司趨勢尚未被市場全面反映前提前布局。

台股創高仍可分批布局 重點是別錯過長期趨勢

至於投資人面對台股創高是否仍該進場，吳帛亞建議，與其過度猜測高低點，不如透過定期定額或分批布局參與市場。蘇昱霖也指出，市場高低點本來就是相對概念，真正關鍵仍在企業基本面與未來成長性；若公司獲利與產業趨勢持續向上，即使股價創高，也不必然代表已經過度昂貴。

蘇昱霖表示，投資人仍應依自身風險承受度與資金狀況調整，不一定要一次投入，也可透過分批布局、逢回加碼方式參與市場。短線上，政策、地緣政治、關稅議題與國際衝突都可能造成波動，但只要沒有破壞 AI 長期發展趨勢，市場拉回反而是重新檢視標的與布局的機會。

他認為，最重要的是不要錯過長期產業趨勢，並依自身資金條件與風險承受度分批布局。換言之，對投資人而言，真正需要擔心的或許不是買太高，而是在 AI 產業持續成長的過程中長期缺席。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。