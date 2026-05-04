〈房產〉將捷預計2027年首季申請IPO 三峽捷運聯開案今開工

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-04 18:35

興櫃開發商將捷 (7798-TW) 投資 22.6 億新北捷運聯開案「三鶯線三峽站出入口 1 捷運開發案」今 (4) 日動工，預計 2029 年完工，將捷指出，公司布局「大新北生活圈」，從捷運聯合開發案、淡水休閒園區到新北地熱電廠，逐步發動「地產建築、文創休閒、地熱能源」三大事業引擎，將捷預計在 2027 年首季送件申請上市。

將捷執行長林莉婷。(鉅亨網記者張欽發攝)

將捷參與投資的「三鶯線三峽站出入口 1 捷運開發案」，基地位於三鶯線 LB06 三峽站出入口 1，基地面積約 1844 坪，投資金額 22.6 億元，規劃 A、B 兩棟地上 14 及 15 層、地下 2 層，總樓地板面積約 1.07 萬坪，總戶數 296 戶，其中包含 295 戶住宅與 1 戶日間照護中心，預計 2029 年完工。

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將捷強調，此一捷運聯開案強化「到站即到家」與「在地安老」生活機能，除具備捷運 TOD 開發題材，也進一步導入將捷積極發展的「全齡友善」產品策略，使住宅從單純區位價值，升級為兼具交通便利、長照支援、通用設計與節能永續的複合型資產。

除捷運聯開發案，將捷位於淡水的滬尾藝文休閒園區也將迎來利多。隨著淡江大橋預計 5 月 12 日正式通車，未來往返淡水與八里行車距離可縮短約 15 公里，強化淡海新市鎮對外聯繫能力，串聯北部濱海、台北港特定區及八里左岸，更有助銜接與桃園國際機場間的通達性。位於紅毛城旁、總基地面積達 2.1 公頃的滬尾藝文休閒園區，距淡江大橋步行僅需 15 分鐘，結合住宿、餐飲、休閒與購物的一站式服務，通車後人流有望成長約 2-3 成，成為承接淡水、八里、北海岸及大台北短程旅遊的重要節點，並逐步轉型為面向國際旅客的觀光門戶。

在推案進度方面，將捷預計在 2026 年推出包括新北捷運三峽 1844 坪基地的聯開案及淡水紅樹林的合建案，基地也達 800 坪；而在 2026 年可認列人帳的包括第四季的北市文山案，也將跨年度到 2027 年認列一部分，而原規劃在 2027 年還有 100 億元的完工人帳。

將捷 2025 年營收 28.52 億元，毛利率 33.83%，年增 0.55 個百分點，全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元。