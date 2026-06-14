不用再等T+3？代幣化基金將席捲6000億美元市場 靠「碎片化」解鎖投資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-14 10:03

2030 年鏈上資產規模估計上看 16 兆美元，其中代幣化基金規模可達 6,000 億美元！全球金融市場正站在新一輪結構轉型的起點。繼投資 ETF 成「全民運動」改寫投資版圖後，「資產代幣化（Tokenization）」正被視為下一個足以顛覆市場的關鍵創新。富達國際亞太區數位資產策略總監黎樂知指出，代幣化發展軌跡可與 ETF 類比，目前雖仍處早期階段，但未來潛力巨大，甚至有望重塑整個資本市場結構。

不用再等T+3？「代幣化」基金將席捲6000億美元市場 碎片化解鎖全民投資。（圖：shutterstock）

黎樂知強調，代幣化的核心意義在於讓資產從傳統分散的中介體系，轉為可在區塊鏈上流通的數位形式，使金融資產如同資訊一般能即時流動，象徵資本市場進入更即時、零時差的「直播時代」。在此架構下，「資產碎片化（Fractionalization）」成為最具顛覆性的應用。

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黎樂知指出，透過代幣化，大型資產如房地產、債券或基金能被切分為更小單位，使原本高門檻的投資商品轉為人人可參與，金融市場正逐漸從「大戶市場」走向「全民市場」。

此外，她指出，代幣化帶來的另一個重大變革是「即時性與流動性」。相較傳統市場仍需 T+2 或 T+3 交割，鏈上資產可望實現近乎即時清算與 24 小時交易，讓投資行為更加靈活，也大幅提高市場效率。

從市場規模來看，這股趨勢成長速度驚人。黎樂知指出，過去兩年全球 RWA（現實資產）代幣化規模已成長 27 倍，突破 300 億美元，涵蓋國債、貨幣市場基金、大宗商品乃至股票等資產類型，顯示市場已進入加速發展階段。 同時，市場預估 2030 年鏈上資產規模有望上看 16 兆美元，其中代幣化基金潛在規模可達 6,000 億美元，預示資產全面上鏈的浪潮勢不可擋。

黎樂知也從投資工具的歷史演進指出，金融產品大約每數十年就會迎來一次重大創新：1940 年代的共同基金、1990 年代的 ETF，如今則進入「代幣化基金」時代。她認為，這類新型工具不僅具備全天候交易與近即時結算優勢，更可能結合智能合約，帶來傳統架構無法實現的創新功能。

不過，她提醒，目前市場多數產品仍屬於「數位孿生（Digital Twin）」，即傳統資產的鏈上映射，仍受限於既有結算制度。要真正達成 24/7 交易與可程式化，關鍵在於轉向「原生數位（Digital Native）」架構，讓資產與名冊直接上鏈。

在發展路徑上，黎樂知提出「規模化三階段」的關鍵框架。第一階段為「持有（Hold）」，重點是將資產上鏈，提升持有與轉讓效率；第二階段為「使用（Use）」，代幣化資產開始作為抵押品、流動性工具或融資用途；第三階段則是「建構（Build）」，透過鏈上程式化設計，直接創造與管理新型金融產品。

她指出，目前市場正處於從「持有」邁向「使用」的過渡階段，代表代幣化已從單純數位化，進一步融入金融實際應用。 要讓代幣化全面普及，仍需關鍵基礎建設支撐。

黎樂知強調，穩定幣是連結鏈上資產與數位現金的核心橋樑，分散式帳本技術（DLT）則負責資產上鏈與交易處理，而監管框架則是吸引機構資金進場的前提。

從全球發展觀察，美國已逐步釐清代幣化資產的證券屬性，香港與新加坡亦積極建立穩定幣與代幣化基金制度，意圖搶占數位金融的領先地位；相較之下，台灣目前仍以試點與實證為主，監管制度尚在發展階段。

此外，黎樂知認為，人工智慧（AI）將進一步加速代幣化發展。AI 不僅能優化資產定價與風險管理，也能提升交易效率，讓數位資產市場更快速成熟。

儘管前景明確，她也坦言代幣化仍面臨多項挑戰。例如市場普遍誤以為代幣化等同於即時結算或全球流通，實際上仍受制於法規與資產結構；此外，並非所有資產代幣化後都能創造需求，關鍵仍在於是否能提供更高效率或額外收益。

同時，監管不確定性、跨鏈互通性、投資人教育以及流動性規模不足，都是目前產業發展的主要壓力來源。黎樂知指出，代幣化發展不會是線性進程，但方向已相當明確。