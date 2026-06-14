25歲就該想好退休！迎戰超高齡 專家倡「凸曲線」滾雪球放大退休金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-14 12:40

全球高齡化社會與高通膨環境來臨，投資人面臨預期報酬降低與長壽風險的雙重挑戰。富達國際基金經理暨退休理財主管張宇翔指出，25 歲入職到 50 歲的黃金累積期應維持 100% 股票配置，50 歲後才逐步降風險。他建議打破傳統「100 減年齡」的直線下滑配置迷思，改採凸曲線配置，並在退休後維持適度持股，搭配自動化模型與教育工具，將複雜的財務規劃轉化為持續性的投資旅程。

富達國際基金經理暨退休理財主管張宇翔。（鉅亨網記者張韶雯攝）

張宇翔表示，現代人活到 100 歲已非常正常，但當投資年期超過 20 年，股票戰勝債券的機率幾乎是 100%，長期而言股票反而是確保資產不被通膨侵蝕的安全選擇。富達

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資產配置的核心在於投資年期的長短，只要投資年期超過 15 年以上，理應將資產 100% 投入股票。張宇翔認為，從入職假設 25 歲到 50 歲這長達 25 年的時間，都應該維持全股票配置。年輕時退休金基數小，若太早開始降低股票比例進入滑動曲線，資產大部分的成長期將無法享受風險資產帶來的超額回報。富達假設指出，名目報酬率預期在 6% 至 8% 之間，但扣除通膨後的實質報酬率會低得多。在資產預期回報走低的同時，長壽意味著退休需要更多資金，這是極大的挑戰。

現代人必須面對活得太長的長壽風險，這徹底改變了傳統的理財邏輯。即便到了 65 歲退休，現代人活到 100 歲已非常正常，代表退休後還有 35 年的壽命。數據顯示，當投資年期超過 20 年，股票戰勝債券的機率幾乎是 100%。在長達數十年的餘命考量下，股票不再是充滿風險的資產，反而是確保資產不被通膨侵蝕的安全選擇。

張宇翔指出，以香港平均壽命 86 歲計算，一個 50 歲的人仍有 36 年的投資年期，在這麼長的年期下，不需要過早擔心短期波動，應讓資產持續留在市場中增長。市場波動時，頻繁進出市場的擇時操作風險更高，長期持有的財富規模將遠勝因恐慌而退場的投資人。

台灣以往採「100 減去歲數」作為持股比例，例如 50 歲持股 50%，張宇翔直言這是最差的選擇。這種直線下降的配置方式，會讓最重要的成長型資產在最需要發揮作用時，貢獻反而最少。他主張凸曲線配置，即在 50 歲前的黃金累積期維持 100% 股票，確保資產回報能產生實質增長。根據富達美國的經驗，到 65 歲退休時，持股比例仍應維持在 50% 左右，香港則建議約 35%，並在退休後 10 年內，即 65 至 75 歲，緩步降至 20% 至 30%，而非完全放棄股票。

富達每年進行的全球投資情緒調查顯示，全球退休人口前三大擔憂為健康問題、退休儲蓄過快用盡以及突發事件。這三個問題分別對應到醫療財務需求、長壽風險與流動性問題。退休規劃的核心在於平衡醫療開支、基本生活與彈性消費。在剛退休的 65 至 75 歲階段，因行動力好，生活方式支出最高；75 歲後生活支出下降，醫療成本則呈 J 曲線上升。不同的需求需要不同的投資策略，基本生活需要極高確定性的現金流，如年金化策略，而彈性消費則需要兼顧回報與流動性。

張宇翔個人偏好累積型級別，因為他的目標是資產增值而非即時領錢。他坦言高配息級別是為了符合台灣市場偏好而設計，但長線投資人選累積型會更有利。因還不到 50 歲，其個人資產包含他所管理的退休策略資金也是 100% 投入股票，達成利益一致性。