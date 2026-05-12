〈華碩法說〉記憶體漲價提前備貨 Q1庫存2471億元 看好今年PC營收仍量價雙增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 18:59

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (12) 日召開法人說明會，共同執行長許先越指出，第一季記憶體價格漲幅已超過 100%。面對零組件成本大幅上揚與潛在缺料挑戰，華碩已提前於去年下半年啟動策略性備貨，看好今年 PC 在出貨量以及營收都能成長。

記憶體漲價提前備貨 華碩Q1庫存2471億元 看好今年PC營收仍量價雙增。(圖：shutterstock)

許先越透露，華碩早在去年下半年就預見記憶體漲價趨勢，並與多家供應大廠簽署供應備忘錄 MOU 以保障供貨量。公司強調目前備料足以支撐業務成長需求，透過穩定料件供應展現出優於同業的營運韌性。

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受到關鍵零組件積極備貨與部分伺服器訂單遞延出貨影響，華碩第一季存貨金額來到 2471 億元。這項策略性增庫讓公司在成本劇烈變動的市場環境中，仍能維持穩定的產品供應節奏與相對競爭優勢。

針對終端市場反應，華碩觀察到通路客戶因預期未來價格持續上漲而出現明顯的提前下單現象。這導致今年個人電腦出貨的季節性比重可能一反常態，不排除上半年與下半年的比重來到六比四甚至七比三。

目前華碩旗下高價值產品比重已達六成，包含電競與商用機種等高毛利產品。公司透過強大的品牌溢價實力與產品組合調整，目標將成本上漲壓力轉化為營運正向參數，並在第一季實現 PC 營收年增 25% 的強勁表現。

對於整體市場規模，華碩預估今年全球 PC 出貨量約個位數成長，營收成長則在個位數及雙位數成長之間。雖然市場存在成本挑戰，華碩仍設定全年出貨數量與去年持平的積極目標。