鉅亨網記者吳承諦 台北
根據 Counterpoint Research 初步調查 PC 出貨數據，2026 年第一季全球 PC 出貨量達 6,330 萬台，較 2025 年同期相比成長 3.2%。成長主要來自兩大動能：記憶體價格上漲前的提前備貨，以及 Windows 10 支援終止所帶動的硬體汰換需求，其中華碩 (2357-TW) 成長態勢最為明顯，年增 20% 達到 480 萬台。
市場競爭態勢方面，各大廠商受惠於汰換潮，多家品牌出現雙位數年增，聯想維持市場領導地位，2026 年第一季出貨量達 1,650 萬台，年增 9%，市佔 26%，並創下歷年第一季新高。
惠普（HP）出貨量年減 5%，但仍穩居第二名，且與第三名維持明顯差距；戴爾受商用市場汰換需求帶動，出貨量年增 8%；蘋果 2026 年第一季出貨量達 670 萬台，年增 11%，主要受 3 月新款 MacBook 初期出貨帶動。隨著後續產能與出貨擴大，預計下一季將有更顯著成長。
華碩則為成長最為顯著的品牌，出貨量年增 20% 至 480 萬台，主要受消費型筆電需求強勁帶動，前五大品牌合計占全球 PC 市場近 80% 的市占，顯示高階市場集中度持續提升；相較之下，中小型 OEM 出貨量則持平或下滑。
Counterpoint Research 資深分析師 Minsoo Kang 表示，根據 Counterpoint 記憶體價格追蹤與預測，2026 年第一季 PC 記憶體價格較前一季大幅上漲近一倍，且此上升趨勢預計將延續至 2026 年第二季，但漲幅將逐步收斂。
Minsoo Kang 指出，AI 基礎建設投資快速擴張，持續推升整體零組件成本，並可能進一步影響 CPU 與其他關鍵元件價格。整體而言，成本壓力持續攀升，加上終端售價上調，預計將對 2026 年 PC 市場成長帶來顯著壓力。
雖然價格上漲有助於推升平均銷售價格（ASP），但在出貨量預計年減的情況下，多數 OEM 的營收仍將面臨下滑壓力。不過，目前約 40% 的裝置仍為 Windows 10 或更舊系統，顯示仍有相當比例的裝置尚待升級。因此，相較於其
他消費性電子產品，PC 市場的下滑幅度預期將相對有限。
此外，隨著高通推出第二代晶片，以及英特爾（Intel）與超微（AMD）持續推出支援 AI 的 CPU，AI PC 需求預計將維持穩健成長。
Counterpoint Research 研究副總監 David Naranjo 表示，2026 年第一季 PC 需求受短期利多支撐，主要來自記憶體價格上漲前的提前備貨，以及 Windows 10 汰換需求。然而，這些動能屬於需求提前釋放，並不代表市場將進入長期成長軌道。
David Naranjo 提到，隨著 2026 年推進，來自 DRAM 與 NAND 價格的供應端壓力將持續影響出貨量，單靠汰換需求難以完全抵銷整體下滑趨勢。展望 2027 年，隨著記憶體供應壓力逐步緩解，加上 AI PC 持續拓展，市場可望趨於穩定並恢復溫和成長。
整體而言，2026 年將成為觀察 PC OEM 如何應對市場波動的關鍵一年。唯有能確保關鍵零組件穩定供應，並成功將產品組合由低毛利轉向更具永續性的中階與高階價位帶的廠商，才有機會在市場競爭中持續發展。
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