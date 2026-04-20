鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-20 18:09

根據 Counterpoint Research 初步調查 PC 出貨數據，2026 年第一季全球 PC 出貨量達 6,330 萬台，較 2025 年同期相比成長 3.2%。成長主要來自兩大動能：記憶體價格上漲前的提前備貨，以及 Windows 10 支援終止所帶動的硬體汰換需求，其中華碩 (2357-TW) 成長態勢最為明顯，年增 20% 達到 480 萬台。

市場競爭態勢方面，各大廠商受惠於汰換潮，多家品牌出現雙位數年增，聯想維持市場領導地位，2026 年第一季出貨量達 1,650 萬台，年增 9%，市佔 26%，並創下歷年第一季新高。

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惠普（HP）出貨量年減 5%，但仍穩居第二名，且與第三名維持明顯差距；戴爾受商用市場汰換需求帶動，出貨量年增 8%；蘋果 2026 年第一季出貨量達 670 萬台，年增 11%，主要受 3 月新款 MacBook 初期出貨帶動。隨著後續產能與出貨擴大，預計下一季將有更顯著成長。

華碩則為成長最為顯著的品牌，出貨量年增 20% 至 480 萬台，主要受消費型筆電需求強勁帶動，前五大品牌合計占全球 PC 市場近 80% 的市占，顯示高階市場集中度持續提升；相較之下，中小型 OEM 出貨量則持平或下滑。

Counterpoint Research 資深分析師 Minsoo Kang 表示，根據 Counterpoint 記憶體價格追蹤與預測，2026 年第一季 PC 記憶體價格較前一季大幅上漲近一倍，且此上升趨勢預計將延續至 2026 年第二季，但漲幅將逐步收斂。

Minsoo Kang 指出，AI 基礎建設投資快速擴張，持續推升整體零組件成本，並可能進一步影響 CPU 與其他關鍵元件價格。整體而言，成本壓力持續攀升，加上終端售價上調，預計將對 2026 年 PC 市場成長帶來顯著壓力。

雖然價格上漲有助於推升平均銷售價格（ASP），但在出貨量預計年減的情況下，多數 OEM 的營收仍將面臨下滑壓力。不過，目前約 40% 的裝置仍為 Windows 10 或更舊系統，顯示仍有相當比例的裝置尚待升級。因此，相較於其

他消費性電子產品，PC 市場的下滑幅度預期將相對有限。

此外，隨著高通推出第二代晶片，以及英特爾（Intel）與超微（AMD）持續推出支援 AI 的 CPU，AI PC 需求預計將維持穩健成長。

Counterpoint Research 研究副總監 David Naranjo 表示，2026 年第一季 PC 需求受短期利多支撐，主要來自記憶體價格上漲前的提前備貨，以及 Windows 10 汰換需求。然而，這些動能屬於需求提前釋放，並不代表市場將進入長期成長軌道。

David Naranjo 提到，隨著 2026 年推進，來自 DRAM 與 NAND 價格的供應端壓力將持續影響出貨量，單靠汰換需求難以完全抵銷整體下滑趨勢。展望 2027 年，隨著記憶體供應壓力逐步緩解，加上 AI PC 持續拓展，市場可望趨於穩定並恢復溫和成長。