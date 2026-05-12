鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 21:10

2026 年台灣正式邁入超高齡社會，退休金缺口的補足已成當務之急，投信投顧公會今 (12) 日舉辦「2026 年國際資產管理論壇」，邀集富達、貝萊德、美世等全球頂尖專家，剖析歐美亞各國「第三支柱」個人退休金制度發展。金管會副主委陳彥良揭露 TISA 制度首波已吸引 13 萬戶參與，並預告未來將朝向租稅優惠與兒少帳戶發展。透過產官學深入對話，期盼將台灣從自發性的「存股行為」推向「制度化保障」，協助資產管理業者掌握轉型契機，共同構築全民退休安全網。

2026國際資產管理論壇共議退休第三支柱 TISA 2.0朝向租稅優惠、兒少帳戶。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

投信投顧公會理事長尤昭文致詞時指出，面對高齡化帶來的退休金缺口，完善第三支柱 (個人自願性退休儲蓄) 不僅是健全資產管理環境，更是對台灣實體經濟長期資金的活化。他特別感謝金管會推動 TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶)制度，並期待未來的「TISA 2.0」能成為支撐社會穩定更強大的支柱。

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陳彥良表示，2026 年台灣已邁入超高齡化社會，個人資產需具備韌性、永續、充足要素，亦即需建構一個投資與資產累積的整合方案。為了協助民眾儲備退休金，除了第一、二支柱外，政府也積極推動 TISA，第一階段先推出由企業讓利的方案，目前投資戶數已來到 13 萬戶，相信很快會看到曙光，推出第二階段的租稅優惠方案，透過租稅優惠與長期投資協助民眾累積退休資產。

另外，行政院也規劃推出兒少 TISA，培養年輕人儲蓄與資產累積的概念，讓年輕人有機會累積第一桶金，希望民眾從兒少期、青年期、老年期都能得到金融的協助，建立一個整體的社會安全網。未來我們仍將持續努力，希望能讓 TISA 成為全民都能靈活應用的退休理財平台，以及民眾財富累積的平台，讓金融發展與社會安全網對接。

富達大中華區投資策略及業務資深顧問鄭任遠於論壇中分享了美國第二和三支柱退休金制度發展現況及對台灣之啟示外，貝萊德亞太地區財富管理事業營運暨策略長 James McDaid 也就歐洲主要國家第三支柱制度進行分享，指出根據全球經驗顯示，退休金制度的第三支柱能夠發揮顯著成效，關鍵在於政策的設計、獎勵誘因的設置、與民眾行為的導引，讓長期投資變得簡單、容易參與、且富有吸引力。台灣的 TISA 代表了強化第三支柱退休金體系的重要一步，上路初期的亮眼成績也令人振奮。TISA 不僅有助於參與者累積資產，亦可望協助投資人培養更有紀律的儲蓄習慣，並建立長期投資的觀念。

美世香港財富管理顧問蔡佩君則在演講中分享美世與 CFA 協會全球退休金指數報告，在亞洲地區，新加坡中央公積金 (CPF) 制度因廣泛覆蓋與相對較高的法定提撥率，帳戶兼顧醫療與購屋彈性，給付終身化，評價較佳；香港強制性公積金 (MPF) 雖覆蓋廣但淨替代率不足，且缺乏領取階段的資產轉換設計；日本雖有 iDeCo 與 NISA 等完善制度，但受限於長期通縮與儲蓄觀念，參與度仍有提升空間。

臺灣退休金制度專家周淑媛指出，台灣正處於「行為領先、制度落後」的狀態。民眾雖已習慣透過 ETF 或存股理財，但缺乏整合性的帳戶設計。她強調，下一階段應聚焦 Tax(稅制)、Account(帳戶)、Default(預設機制) 三大核心槓桿，結合企業平台，讓正確的準備行為更自然地發生。