〈仁寶財報〉Q1獲利19億元EPS 0.45元 非PC業務占比提升至35%
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日公告第一季財報，第一季營收 2013.04 億元，稅後純益 19.67 億元，每股純益 0.45 元。仁寶指出，第一季非 PC 業務營收比重由去年第四季的 29%，提升至 35%，朝全年 40% 營收占比目標前進。
仁寶第一季營收 2013.04 億元，季增 5.48%，年增 1.11%；毛利率 5.26%，季減 0.56 個百分點，年增 0.02 個百分點；營益率 1.31%，季減 0.07 個百分點，年減 0.05 個百分點；稅後純益 19.67 億元，季增 39.6%，年減 10.22%，每股純益 0.45 元。
仁寶指出，受到零組件價格上漲影響，加上電腦相關產品出貨下滑，第一季毛利率季對季小幅衰退。業外表現方面，受惠利息收入及匯兌收益挹注，業外收支貢獻 4.47 億元，較去年第四季由負轉正。
展望第二季，仁寶指出，PC 業務上，客戶提前拉貨的動能延續至第二季，預期 PC 出貨季對季將成長，不過因記憶體價格上揚，推升成本，後續市況仍須觀察。
非 PC 業務方面，仁寶表示，伺服器業務動能維持強勁，預期第二季業績將有倍數的高幅度成長，且今年呈現逐季增溫的趨勢。不過智慧裝置部分，第二季受到季節性因素影響，預期將回落。
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