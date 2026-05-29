鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-29 12:22

仁寶 (2324-TW) 今 (29) 日召開股東會，總經理 Anthony Peter Bonadero 會後接受訪問，預期今年伺服器營收占整體營收比重將達 1 成，較去年倍增，而 AI 伺服器動能主要來自 L10。另外，美國德州新廠將於下半年量產。

Anthony Peter Bonadero 表示，第一季伺服器占整體營收比重從不到 1%，提升至 5%，主要動能來自伺服器業務的轉型，從原本的 L6 逐步轉為 L10，ASP 提高，預期下半年將持續成長，且在 L10 帶動下，全年伺服器有望倍增，相關營收占整體營收比重上看 10%。

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Anthony Peter Bonadero 透露，目前已取得首筆雲端服務供應商訂單，並持續與企業級客戶洽談中。隨著美國德州新廠預計今年下半年開始量產後，可望為 2027 年後的伺服器業務成長打下良好基礎。

PC 業務方面，Anthony Peter Bonadero 指出，雖然 IDC 預期今年整體 PC 將下滑 11 至 13%，不過仁寶可望受惠商用 PC 與 AI PC 帶動，預期自身表現將優於整體 PC 市場，全年 PC 業務將持平至微幅下滑。

針對近期記憶體等材料缺貨，Anthony Peter Bonadero 指出，截至 4 月，記憶體價格已飆漲 7 倍、SSD 也上漲 5 倍，預期未來將進一步上漲，短缺可能延續至 2027 年，公司則調整 PC 規格配置應對。至於對伺服器業務的影響， Anthony Peter Bonadero 則提到，隨著 AI 推論發展，工作負載提高，認為第二季物料短缺情況將延續，持續與供應商一同面對挑戰。

Anthony Peter Bonadero 表示，仁寶推出「5+1」業務轉型以來，非 PC 業務成為重要成長引擎，第一季非 PC 業務營收比重已達 35%。除伺服器展現強勁動能，去年 5G 產品比重營收進翻倍，衛星通訊也打入 TASA(國家太空中心)，成為太空國家隊，並同步拓展車用與醫療科技領域。