鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 16:23

PCB 及 IC 載板廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (12) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第一季歸屬母公司純益 14.26 億元，季減 54.9%，年增 1.25 倍，每股純益 1.33 元。積極海內外擴充產能的臻鼎 - KY 表示，公司伺服器、光通訊與 IC 載板動能強勁。公司目標於 2027 年躍升為全球最大高階光通訊板供應商。

同時，臻鼎 - KY 在 2026 年資本支出由原先逾 500 億元進一步上調至 800 億元以上，以加速高階產能布局。

‌



臻鼎 - KY 在 2026 年首季營收 407.28 億元，毛利率 21.64%，季減 0.92 個百分點，年增 6.96 個百分點，首季歸屬母公司純益 14.26 億元，季減 54.9%，年增 1.25 倍，每股純益 1.33 元

臻鼎 - KY 表示，第一季雖屬傳統消費性電子淡季，惟受惠 AI 相關高階產品需求維持強勁，帶動營運動能呈現結構性成長。第一季營收續創歷年同期新高，其中伺服器及光通訊業務營收年增翻倍，IC 載板營收亦年增逾 60%，兩者合計營收占比已於第一季接近 20%，顯示公司營收結構正加速向高階 AI 應用攀升。受惠產品組合優化，2026 年第一季毛利率達 21.6%，於傳統淡季首度突破 20% 水準，營業利益率為 6.1%，較去年同期提升 3.5 個百分點，整體獲利結構持續強化。

臻鼎 - KY 指出，隨高階 AI 應用需求持續擴張，2026 年將成為公司新一輪成長周期的起點，且後續在客戶平台持續升級、需求放量、及產能逐步到位帶動下，預期未來數年營收與獲利均可望維持高成長趨勢。自第二季起，客戶下一世代 AI 平台將陸續進入量產，伺服器、光通訊業務營收可望逐季顯著攀升，全年目標成倍增長。

在 IC 載板方面，臻鼎 - KY 受惠 AI 算力需求強勁，公司已與多家客戶就高階 AI 相關產品展開深度合作，隨著需求與訂單能見度同步提升，營收也將逐季上升，全年目標 IC 載板營收成長逾 70%。

臻鼎 - KY 指出，以各產品應用而言，在 AI 伺服器領域，GPU 與 ASIC 客戶之 Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品將於 2026 年起陸續轉量產。此外，光通訊為公司目前成長動能最強勁的業務之一，主要受惠於客戶新一代產品以 1.6T 為主，帶動採用新技術的高階 PCB 需求顯著提升。臻鼎擁有全球領先的 MSAP 技術優勢，加上相關產能陸續開出，該業務今年營收可望呈現數倍增長，且客戶已開始預訂 2027 年產能，公司目標於 2027 年躍升為全球最大高階光通訊 PCB 供應商。

在 IC 載板 (禮鼎) 方面，臻鼎表示，深圳 ABF 一廠已於今年第一季轉盈，同時鑒於客戶需求明確，公司今年除高雄 ABF 廠產能開出外，也同步推進深圳第二座 ABF 廠裝機，以支應未來 AI 算力相關需求。ABF 載板除既有客戶穩定貢獻外，隨新產能陸續開出，也將導入國際大型客戶，帶動營收動能加速成長。目前禮鼎已啟動申請於香港聯合交易所上市之規劃，透過獨立上市引入國際資本市場資源，加速其在 AI 伺服器及高速運算等高階應用領域之產能擴張與技術升級，進一步放大成長潛力。同時，臻鼎將維持對禮鼎的控制性持股，確保整體策略推動與資源整合的一致性。