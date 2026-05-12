鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-12 20:49

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 日前因股價連日飆漲被列入處置股票 (俗稱關禁閉)，引起市場高度關注。根據臺灣證券交易所今 (12) 日最新公告，聯發科因股價出現回檔，未達成「連莊三次」被列入注意股票的門檻，成功化解進入二次處置、面臨 20 分鐘撮合一次及預收款券的重度交易限制危機。

聯發科受惠產業基本面利多與法人買盤支撐，近期股價漲勢凌厲。根據證交所昨天公告，最近六個營業日累積收盤價漲幅達 41.33%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 1010.00 元。最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達 144.02%。

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聯發科日前因連續三次列入注意股票，自 5 月 7 日起至 5 月 20 日被列為處置股，目前正處於「5 分鐘人工撮合」的禁閉期。然而，進入處置期後聯發科熱度不減，僅於 7 日短暫整理，隨後的 8 日及 11 日再度大幅飆升，導致在第一階段處置期間已連續兩次被公告為注意股。

市場原先高度擔憂，若聯發科今日股價持續震盪並再度觸發注意股標準，將符合「30 個營業日內二度遭列處置股」的條件。一旦進入二度處置，撮合間隔將進一步延長至 20 分鐘，且投資人須全面預收券款，對於個股流動性將造成重度衝擊。

所幸，聯發科今日股價走弱，終場以 3700 元作收，下跌 180 元或 4.64%。經過適時的回檔修正，使聯發科未能連續第三次觸發注意股票標準，也讓市場鬆了一口氣。

在漲幅表現與市場熱度方面，多檔個股因短期及長期漲幅驚人而受到警示，例如聯策 (6658-TW) 最近 90 個營業日累積漲幅逼近 300%，三晃 (1721-TW) 與華通 (2313-TW) 的長期漲幅亦均超過 190%。除了漲幅外，周轉率也是評核重點，如眾達 - KY (4977-TW) 六日累積周轉率達 93.74%，顯示交投極度頻繁。在存託憑證部分，明輝 - DR (911608-TW) 因溢價率高達 174.76% 嚴重偏離原市場價格，與美德醫療 - DR (9103-TW) 雙雙入榜。