〈港股盤後〉恒指震盪收跌 半導體回調 石油股受地緣局勢提振走強

鉅亨網新聞中心 2026-05-12 16:40

港股市場周二 (12 日) 窄幅震盪，主要指數集體收跌。截至收盤，恒生指數跌 0.22%，報 26,347.91 點；恒生科技指數跌 0.70%，報 5,070.61 點；國企指數微跌 0.02%，報 8,882.37 點。市場整體波動不大，但板塊分化加劇，半導體板塊出現集體回調，而石油、紙業及高鐵概念股表現活躍。

恒指震盪收跌 半導體回調 石油股受地緣局勢提振走強(圖:shutterstock)

受外圍市場影響，先前連續上漲的存儲及半導體股今日集體回檔。其中，華虹半導體跌 3.36%，芯智控股跌逾 4%。消息面上，韓國海關數據顯示 DRAM 與 NAND 閃存需求激增，價格在一個月內飆升達 63%，引發市場對硬體通膨的擔憂。大型科技股多數下跌，聯想集團跌 3.43%，騰訊控股跌 1.55%，阿里巴巴跌 0.45%。

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地緣風險溢價回歸，石油與黃金股接力走強。由於美伊談判遲遲未有進展，美方傳出考慮恢復軍事行動，加上伊朗官員威脅可能將濃縮鈾豐度提升至 90%，地緣政治緊張局勢推升國際油價。中國石油股份收漲 3.95%，昆侖能源與中國海洋石油亦分別上漲 1.85% 及 1.20%。

其他亮點板塊方面，紙業股受多家企業發布 5 月調價通知影響，午後漲幅擴大。高鐵概念股受益於京滬高鐵漲價利好，中國中車大漲 4.6%。此外，光伏太陽能板塊逆勢上揚，信義玻璃漲 4.53%，信義光能漲 2.24%。