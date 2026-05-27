〈港股盤後〉恒指失守25300點 科指跌0.79% 小米跌超4.5%

鉅亨網新聞中心 2026-05-27 16:36

港股主要指數周三 (27 日) 高開低走，呈現顯著的結構性分化。截至收盤，恒生指數跌 1.06%，報 25328.23 點，恒生科技指數跌 0.79%，報 4907.57 點；國企指數跌 1.33%，報 8463 點。儘管大盤震盪走弱，但資金明顯聚焦於 AI 硬體與半導體板塊，與傳統互聯網平台科技股的低迷形成強烈對比。

恒指失守25300點 科指跌0.79% 小米跌超4.5%(圖:shutterstock)

在科技股中，AI 及半導體硬體概念股表現強勁。聯想集團盤中再創新高，收盤漲幅達 4.45%。華虹半導體大漲 6.05%，中芯國際亦逆勢上揚。此外，智譜（Zhipu）股價上漲逾 5%，盤中市值突破 6500 億港元，且該股近期被正式納入恒生科技指數，成為首批入選的純 AI 大模型原生龍頭企業。

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相較之下，傳統科技股表現沉淪。小米集團在財報發布後跌幅超 4.5%，阿里巴巴跌 2.6%，京東跌近 2%。

今日上市的三檔新股表現極為亮眼，反映出市場對特定科技賽道的熱情。深演智能上市首日暴漲超過 265%，其公開發售階段獲超過 5480 倍認購。雲英谷科技與華曦達分別錄得約 91% 與 86% 的漲幅。

行業景氣度回升帶動鋰電池相關個股走強，寧德時代逆勢漲超 6%，彩客新能源更飆升逾 21%。

受美國升息預期升溫及地緣局勢變動影響，現貨黃金失守 4500 美元關口，帶動黃金股與銅等有色金屬板塊集體走低，赤峰黃金跌超 5%。