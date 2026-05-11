袁志峰 2026-05-12 05:53

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【袁志峰專欄】中國可能走出通縮 (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

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周一港股 3 大股指基本持平，成交平穩，南向資金維持淨買入。美國總統即將訪問中國以及中國 4 月貿易數據優於預期皆有助人民幣穩步升值，利好港股表現。預期恒指年底前可回升至 27000 至 28000 點，於 25000 點有技術支持。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 83 點，早段跌幅曾擴大至 174 點，其後輾轉上揚，午後最多曾漲 33 點，收報 26406 點，升 13 點或 0.05%。成交額按日增 3% 至 2885 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。

港股通南向資金淨買入約 1 億元。阿里 (9988)、快手(1024) 及中芯國際 (981) 錄得 10.7、9.9 及 7.8 億元淨買入。騰訊 (700)、盈富基金(2800) 及小米 (1810) 錄得 8.9、6.5 及 1.7 億元淨賣出。5 月以來累積淨賣出約 1 億元，4 月淨買入約 565 億元。

恒指升 0.05%，成份股 51 升 32 跌 7 持平。龍湖集團 (960) 漲逾 8%，為升幅最大藍籌。聯想 (992) 及理想汽車 (2015) 漲逾 6% 及 5%。海底撈 (6862)、京東物流(2618)、華潤置地(1109) 及中生製藥 (1177) 漲逾 4%。信義玻璃 (868) 漲逾 3%。中國海外 (688)、藥明康德(2359) 及華潤電力 (836) 升逾 2%。滙豐 (5)、中國銀行(3988)、中銀香港(2388) 及新鴻基地產 (16) 升逾 1%。新東方 (9901) 及攜程 (9961) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。阿里 (9988) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、金沙中國(1928)、銀河娛樂(27) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 2%。信達生物 (1801)、紫金礦業(2899)、吉利汽車(175) 及創科實業 (669) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.1%，收報 5106 點，成份股 13 升 15 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 跌逾 1%，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 2%，阿里 (9988) 跌逾 3%。聯想 (992) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及零跑汽車 (9863) 升逾 5% 及 3%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 4% 及 2%。比亞迪 (1211)、小鵬汽車(9868)、美的集團(300) 及京東健康 (6618) 升逾 1%。攜程 (9961) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。嗶哩嗶哩 (9626)、地平線機器人(9660) 及金蝶國際 (268) 跌逾 2%。金山軟件 (3888)、騰訊音樂(1698) 及商湯 (20) 跌逾 1%。

板塊方面，電動車、晶片、內房、建材及電力股上升，漲幅居前。海螺水泥 (914) 及中國建材 (3323) 升逾 2%。華潤電力 (836)、中國電力(2380) 及華能國際 (902) 升逾 2%。

航空、黃金、礦產、濠賭及紙製品股下跌，跌幅居前。中國 3 大航空股跌 3%-4%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 4%。中國鋁業 (2600) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 3% 及 2%。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 2%。理文造紙 (2314) 及玖龍紙業 (2689) 跌逾 2%。

周一上証指數高開 0.5%，早段漲幅曾收窄至 0.1%，其後輾轉上揚至收盤，最多曾漲 1.2%，收報 4225.02 點，升 1.1%，創逾 10 年新高。深証成指升 2.2%。科創 50 指數升 4.7%。滬深兩市總成交約 35400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 4900 億元，創今年以來次高，4 月份日均成交額約 23400 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，4 月份，全國居民消費價格 (CPI) 按年上漲 1.2%，高過市場預期的 0.9%。今年首 4 個月，CPI 按年升 0.9%。全國工業生產者出廠價格 (PPI) 按年上漲 2.8%，創近 4 年最大升幅。首 4 個月，PPI 按年升 0.2%。(信報)

4) 個股訊息