〈港股盤後〉內房股爆發 恒指漲0.7% 聯想集團狂飆22%創新高

鉅亨網新聞中心 2026-05-29 16:44

港股主要指數周五 (29 日) 走勢分化，截至收盤，恒生指數上漲 0.7%，報 25182.39 點；國企指數漲 0.73%，報 8425.82 點；恒生科技指數則微跌 0.09%，報 4884.23 點。全日市場呈現權重科技股與內房股雙輪驅動，但半導體板塊顯著回調的格局。

內房股爆發 恒指漲0.7% 聯想集團狂飆22%創新高(圖:shutterstock)

周五市場亮點聚焦於聯想集團，其股價暴一度飆升超 30%，收盤漲近 22%，再次刷新歷史新高。此漲勢主要受戴爾（Dell）業績優異帶動 AI 需求預期所致。其他大型科技股漲跌互現，百度漲 3.5%，嗶哩嗶哩漲近 3%，而小米、阿里巴巴及京東則收跌。此外，新股創想三維首日掛牌表現亮眼，收漲逾 21%。

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內房股集體走強，主因是國務院印發《城市更新「十五五」規劃》，設定了城中村改造等明確目標。碧桂園收盤漲幅達 16.3%。創新藥板塊亦集體回暖，信達生物大漲逾 11%，該公司宣布與輝瑞達成總額達 105 億美元的重大合作協議。

另一方面，半導體晶片股遭遇重挫。瀾起科技大跌近 13%，中芯國際跌 7.5%，華虹半導體跌超 5%。板塊回落主因在於「國家大基金」近期密集減持多家龍頭公司股份，加上前期漲幅過大導致資金擁擠，引發技術性回調。