袁志峰 2026-05-13 04:50

今日推介 - 京東物流 (2618, $14.98), 目標價 $16.5, 止損價 $14.2

【袁志峰專欄】美國4月通脹率高於預期 (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

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周二港股下跌，成交減少，南向資金維持淨買入。美國總統即將訪問中國以及中國 4 月貿易數據優於預期皆有助人民幣穩步升值，利好港股表現。預期恒指年底前可回升至 27000 至 28000 點，於 25000 點有技術支持。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 90 點，早段最多曾漲 186 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 78 點，收報 26347 點，跌 59 點或 0.2%。成交額按日減 9% 至 2626 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。

港股通南向資金淨買入約 8 億元。瀾起科技 (6809)、滴普科技(1384) 及阿里 (9988) 錄得 1.9、0.7 及 0.3 億元淨買入。華虹半導體 (1347)、騰訊(700) 及快手 (1024) 錄得 6.6、5.1 及 4.8 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入約 7 億元，4 月淨買入約 565 億元。

恒指跌 0.2%，成份股 40 升 48 跌 2 持平。信義玻璃 (868) 及中石油 (857) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。信義光能 (968)、創科實業(669)、中生製藥(1177) 及老鋪黃金 (6181) 漲逾 2%。洛陽鉬業 (3993)、紫金礦業(2899)、中海油(883)、中國銀行(3988)、工商銀行(1398)、藥明生物(2269)、華潤電力(836) 及領展 (823) 升逾 1%。聯想 (992) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。新鴻基地產 (16)、中國人壽(2628)、泡泡瑪特(9992)、中國海外(688)、海底撈(6862) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 2%。滙豐 (5)、京東物流(2618) 及石藥集團 (1093) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.7%，收報 5070 點，成份股 6 升 23 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 跌逾 1%，網易 (9999) 及快手 (1024) 升逾 1%，為升幅最大成份股。美的集團 (300) 及蔚來 (9866) 升逾 1%。零跑汽車 (9863) 及金蝶國際 (268) 跌逾 6% 及 4%，為跌幅最大成份股。聯想 (992)、華虹半導體(1347) 及金山軟件 (3888) 跌逾 3%。地平線機器人 (9660)、舜宇光學(2382) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。比亞迪 (1211)、京東健康(6618)、騰訊音樂(1698)、商湯(20)、海爾智家(6690) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 1%。

板塊方面，石油、礦產、電力及紙製品股逆市上升，漲幅居前。中石油 (857) 及中海油 (883) 升 4% 及 1%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升逾 2%，洛陽鉬業 (3993) 升近 2%。中國電力 (2380) 升逾 2%，華潤電力 (839) 及華能國際 (902) 升逾 1%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 4% 及 2%。

軟件、線上醫療、手機零件及鋰礦股跑輸大市，跌幅居前。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌逾 4% 及 3%。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2% 及 1%。天齊鋰業 (9626) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 2% 及 1%。

周二上証指數高開 0.1%，已接近全日高位，其後弱勢走低，午後最多曾跌 0.6%，收報 4214.49 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.5%。科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 32400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3000 億元，4 月份日均成交額約 23400 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 4 月消費物價指數 (CPI) 按月上升 0.6%，符合預期；按年升 3.8%，為近 3 年新高，預期為漲 3.7%。期內，核心 CPI 按月升 0.4%，預期為漲 0.3%；按年升 2.8%，預期為漲 2.7%。(信報)

4) 個股訊息

京東集團 (9618) 公布，截至今年 3 月底止首季業績，股東應佔淨利潤 51.02 億元(人民幣．下同)，按年跌 53.2%。按非美國通用會計準則，首季歸屬普通股股東的淨利潤 74 億元，按年跌約 42%。期內，總收入 3156.94 億元，按年升 4.9%。(信報)

京東健康 (6618) 公布，截至 3 月底止第一季經營盈利 18.25 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 70.4%；按非國際財務報告準則，經營盈利 19.36 億元，上升 48.0%。期內，收入 194.68 億元，按年增長 17.0%。(信報)

京東物流 (2618) 公布，截至 3 月底止首季股東應佔盈利 8.8 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 95.2%。按非國際財務報告準則利潤 10.52 億元，按年升 40.1%。期內，收入 605.81 億元，按年升 29.0%。(信報)

京東集團 (9618) 旗下京東健康 (6618)、京東物流(2618) 及京東工業(7618)3 家公司宣布股份購回，總金額達 24 億美元。京東健康及京東物流將於 48 個月內分別回購最多價值 10 億美元及 12 億美元之股份，而京東工業則於 24 個月內回購最多價值 2 億美元之股份。(信報)

泡泡瑪特 (9992) 公布，今年第一季度整體收益按年增長 75% 至 80%，其中，中國收益增長 1 倍至 1.05 倍，亞太上升 25% 至 30%，美洲增長 55% 至 60%，以及歐洲及其他地區增長 60% 至 65%。(信報)

騰訊音樂 (1698) 公布，截至今年 3 月底止第一季業績，股東應佔盈利 20.91 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 51.3%。按非國際財務報告準則，股東應佔淨利潤 22.73 億元，按年上升 7.0%。期內，總收入 78.95 億元，按年增加 7.3%。(信報)