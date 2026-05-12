【袁志峰專欄】美國4月通脹率高於預期
袁志峰
今日推介 - 京東物流 (2618, $14.98), 目標價 $16.5, 止損價 $14.2
1) 股市前景
周二港股下跌，成交減少，南向資金維持淨買入。美國總統即將訪問中國以及中國 4 月貿易數據優於預期皆有助人民幣穩步升值，利好港股表現。預期恒指年底前可回升至 27000 至 28000 點，於 25000 點有技術支持。
2) 上日中港股市況總結
周二恒指高開 90 點，早段最多曾漲 186 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 78 點，收報 26347 點，跌 59 點或 0.2%。成交額按日減 9% 至 2626 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。
港股通南向資金淨買入約 8 億元。瀾起科技 (6809)、滴普科技(1384) 及阿里 (9988) 錄得 1.9、0.7 及 0.3 億元淨買入。華虹半導體 (1347)、騰訊(700) 及快手 (1024) 錄得 6.6、5.1 及 4.8 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入約 7 億元，4 月淨買入約 565 億元。
恒指跌 0.2%，成份股 40 升 48 跌 2 持平。信義玻璃 (868) 及中石油 (857) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。信義光能 (968)、創科實業(669)、中生製藥(1177) 及老鋪黃金 (6181) 漲逾 2%。洛陽鉬業 (3993)、紫金礦業(2899)、中海油(883)、中國銀行(3988)、工商銀行(1398)、藥明生物(2269)、華潤電力(836) 及領展 (823) 升逾 1%。聯想 (992) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。新鴻基地產 (16)、中國人壽(2628)、泡泡瑪特(9992)、中國海外(688)、海底撈(6862) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 2%。滙豐 (5)、京東物流(2618) 及石藥集團 (1093) 跌逾 1%。
恒生科指跌 0.7%，收報 5070 點，成份股 6 升 23 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 跌逾 1%，網易 (9999) 及快手 (1024) 升逾 1%，為升幅最大成份股。美的集團 (300) 及蔚來 (9866) 升逾 1%。零跑汽車 (9863) 及金蝶國際 (268) 跌逾 6% 及 4%，為跌幅最大成份股。聯想 (992)、華虹半導體(1347) 及金山軟件 (3888) 跌逾 3%。地平線機器人 (9660)、舜宇光學(2382) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。比亞迪 (1211)、京東健康(6618)、騰訊音樂(1698)、商湯(20)、海爾智家(6690) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 1%。
板塊方面，石油、礦產、電力及紙製品股逆市上升，漲幅居前。中石油 (857) 及中海油 (883) 升 4% 及 1%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升逾 2%，洛陽鉬業 (3993) 升近 2%。中國電力 (2380) 升逾 2%，華潤電力 (839) 及華能國際 (902) 升逾 1%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 4% 及 2%。
軟件、線上醫療、手機零件及鋰礦股跑輸大市，跌幅居前。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌逾 4% 及 3%。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2% 及 1%。天齊鋰業 (9626) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 2% 及 1%。
周二上証指數高開 0.1%，已接近全日高位，其後弱勢走低，午後最多曾跌 0.6%，收報 4214.49 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.5%。科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 32400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3000 億元，4 月份日均成交額約 23400 億元。
3) 宏觀 / 行業訊息
美國 4 月消費物價指數 (CPI) 按月上升 0.6%，符合預期；按年升 3.8%，為近 3 年新高，預期為漲 3.7%。期內，核心 CPI 按月升 0.4%，預期為漲 0.3%；按年升 2.8%，預期為漲 2.7%。(信報)
4) 個股訊息
京東集團 (9618) 公布，截至今年 3 月底止首季業績，股東應佔淨利潤 51.02 億元(人民幣．下同)，按年跌 53.2%。按非美國通用會計準則，首季歸屬普通股股東的淨利潤 74 億元，按年跌約 42%。期內，總收入 3156.94 億元，按年升 4.9%。(信報)
京東健康 (6618) 公布，截至 3 月底止第一季經營盈利 18.25 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 70.4%；按非國際財務報告準則，經營盈利 19.36 億元，上升 48.0%。期內，收入 194.68 億元，按年增長 17.0%。(信報)
京東物流 (2618) 公布，截至 3 月底止首季股東應佔盈利 8.8 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 95.2%。按非國際財務報告準則利潤 10.52 億元，按年升 40.1%。期內，收入 605.81 億元，按年升 29.0%。(信報)
京東集團 (9618) 旗下京東健康 (6618)、京東物流(2618) 及京東工業(7618)3 家公司宣布股份購回，總金額達 24 億美元。京東健康及京東物流將於 48 個月內分別回購最多價值 10 億美元及 12 億美元之股份，而京東工業則於 24 個月內回購最多價值 2 億美元之股份。(信報)
泡泡瑪特 (9992) 公布，今年第一季度整體收益按年增長 75% 至 80%，其中，中國收益增長 1 倍至 1.05 倍，亞太上升 25% 至 30%，美洲增長 55% 至 60%，以及歐洲及其他地區增長 60% 至 65%。(信報)
騰訊音樂 (1698) 公布，截至今年 3 月底止第一季業績，股東應佔盈利 20.91 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 51.3%。按非國際財務報告準則，股東應佔淨利潤 22.73 億元，按年上升 7.0%。期內，總收入 78.95 億元，按年增加 7.3%。(信報)
滙豐控股 (5) 公布，擬於 5 月 18 日發行總值 15 億美元永久後償或有可轉換證券，年利率為 6.75 厘，所得款項淨額擬用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。(信報)
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