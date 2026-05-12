鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-12 15:00

祥碩 (5269-TW) 今 (12) 日召開法說會，公司表示，正持續推進 ASIC 專案，並宣布拿下第二家 ASIC 客戶合作案，產品應用涵蓋筆電、桌機及工業電腦 (IPC) 市場，預計於 2026 年下半年開始貢獻營收。

祥碩第一季合併營收為新台幣 34.98 億元，較去年同期增加 39%；稅後淨利為新台幣 18.5 億元，較去年同期增加 52%；毛利率 50.8%；每股盈餘新台幣 24.85 元。董事會決議發放每股現金股利新台幣 45 元。

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代工服務方面，祥碩為美系大客戶打造的 AM5 平台持續穩健供貨，下一世代平台合作案已於今年初定案，並已交付明年新平台樣本予客戶。

自有品牌業務持續布局邊緣 AI 與實體 AI 應用市場，相關新專案涵蓋邊緣伺服器、AIoT、機器人、安防監控領域，其對 PCIe Switch Gen 3/4 及 USB 3/4 的需求同步增長，帶動新客戶數成長。PCIe Switch 訂單亦預期穩健成長至 2027 年之後，且隨 AI 應用落地與深化，技術迭代將開啟成長循環。

在技術研發方面，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 12 奈米 FinFET 製程的 PCIe Gen 5 與 USB4 V2 產品，預計於 2026 年下半年完成設計定案 (Tape-out)；下一世代 PCIe Gen 6 與 Gen 7 產品規劃採用 6/7 奈米製程，預計於 2027 至 2029 年間完備。竹北新研發辦公室已於 2026 年 3 月正式啟用，以支應 AI 相關新專案研發需求。

車用領域方面， Techpoint 於後裝市場地位穩固，整體營運持穩，並切入印度重要車廠供應鏈 (前裝市場)，應用於多款車型。同時，祥碩透過投資芯鼎 (6695-TW)，結合 Techpoint 傳輸技術，針對機器人與 Edge AI 領域提供整合解決方案。