2026-01-05

高速傳輸介面晶片廠祥碩 (5269-TW) 今 (5) 日於 CES 2026 消費性電子展宣布推出針對 AI 基礎建設與邊緣運算應用的最新高速傳輸解決方案，包括 PCIe Switch、USB4 裝置端等解決方案，聚焦 AI 邊緣運算、eGPU 擴充、高效能儲存與 AI 加速器互連等應用。

祥碩指出，隨著生成式 AI 從雲端走向邊緣運算，裝置間的高速互連與低延遲成為關鍵。祥碩 PCIe Switch 技術為工作站與邊緣運算裝置提供靈活且高效的數據通道，協助客戶極大化 AI 算力效率。

祥碩此次展出有三大亮點，一是 AI 加速卡集成。在邊緣運算中，單張 AI 加速卡往往難以應付龐大的模型需求。透過祥碩 PCIe Switch (48 Lanes) 作為核心樞紐，客戶可將多張 AI 加速卡集成，倍增算力。關鍵在於支援 P2P 直連技術，讓加速卡之間能直接交換資料，無需繞道 CPU，解決傳輸瓶頸，實現真正的「AI 高速協作」，大幅提升整體運算效能。

其次是超大容量監控擴充。針對智慧工廠監控或大數據歸檔需求，祥碩 PCIe Switch (48 Lanes) 可擴充近百個硬碟，該晶片最多可拆分為 16 個 PCIe Gen4 x2 端口，若再搭配自家 SATA 控制晶片，單一系統即可支援高達 96 個 SATA 儲存裝置。這種「扇出 (Fan-out)」能力，為需要海量儲存空間的客戶提供極具競爭力的解決方案。

最後則是 NAS 高速緩存 (Cache) 加速應用。針對 AI 數據清洗與頻繁存取的需求， PCIe Switch (48 Lanes) 可在 NAS 前端連接多張高速 NVMe SSD 建立「高速緩存區」。這讓使用者在存取資料時能享受 PCIe Gen4 的極致速度，待系統閒置時再將數據寫入後端的傳統硬碟。此架構完美解決了 AI 工作流中常見的 I/O 瓶頸，大幅提升使用者體驗。

另外，祥碩也展示 USB4 裝置端解決方案，藉由 USB4 外接 AI 與 eGPU 解決方案，打造高彈性行動與邊緣運算平台。USB4 裝置控制晶片搭配 PCIe Gen4 Switch，建構出可同時支援外接顯示卡、多組 NVMe SSD 及 10GbE 網路的整合式邊緣運算平台。