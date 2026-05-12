鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-12 17:03

製鞋廠中傑 - KY(6965-TW) 今 (12) 日公布最新損益資訊，2026 年第一季財務成果，2026 年第一季歸屬母公司淨損為 1.01 億元，每股虧損 0.64 元。展望未來，雖然受到外部環境不確定性影響，中傑 - KY 仍持續積極爭取新客戶與新訂單，期待今年能重拾成長，並同步推進內部管理效率提升計畫因應。在營運與資產負債表穩健下，產能布局也穩步推進，樂觀看待中長期展望。

製鞋廠中傑 - KY 在 2026 年第一季營收為 47.9 億元，年減 21.7%，毛利率 10.05%，季減 1.66 個百分點，年減 2.98 個百分點，稅後虧損 1.01 億元，較上季及去年同期都由盈轉虧，每股純損 0.64 元。

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中傑 - KY 指出，由於全球政經局勢變化、原物料價格波動，消費景氣不明朗等因素，使客戶下單趨於保守。第一季運動鞋營收年減 24%，占第一季營收比重 75%；休閒鞋營收年減 6%，占營收比重 25%。

由於第一季適逢產業傳統淡季，營收規模縮減連帶影響產能利用率，第一季毛利率為 10.05%，較上季減少。公司表示，未來將持續優化生產效率與改善產品組合，加上海內外新品牌客戶持續耕耘中，也期待持續強化整體客戶結構。

此外，中傑 - KY 首季營收規模降低也導致整體費用率偏高，第一季營業淨損為 8088 萬元，營業利益率為 -1.7%，公司持續推進「StridePlus」管理優化計畫，內部管理效率持續精進。此外，受人民幣於第一季走勢強勁影響，也產生匯兌損失，整體中傑 - KY 首季稅後虧損 1.01 億元，較上季及去年同期都由盈轉虧，每股純損 0.64 元。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑 - KY 仍穩步擴充中國、越南、印度與印尼四大生產基地產能。其中印尼為今年的推進重點，東爪哇新廠已於去年 10 月底開工，持續依計畫進行中。印度廠亦在迎接新客戶下，產能可望逐步提升。四大生產基地佈局，可更靈活調度產能，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。