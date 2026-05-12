鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國總統川普聲稱美伊談判岌岌可危，但市場仍保持樂觀，美股前晚四大指數皆收紅，台股今 (12) 日開盤延續多頭攻勢，早盤開高一度衝至 42,157.65 點新天價上漲 367 點，盤中指數在台積電 (2330-TW) 翻黑反轉下滑下，指數一度下跌 300 點，盤中震幅近 700 點，今日盤面上以面板、矽光子概股表現強勁，大盤暫報 41,812 點漲，成交量估 1.69 兆元。
權值股部分，多開高走低，盤面集中在電子股，台積電 (2330-TW) 早盤開高後，一度漲 15 元或 2250 元，漲 0.67%；聯發科 (2454-TW) 遭關禁閉跌，跌 3.3%；緯穎 (6669-TW) 漲 8.6%；日月光投控 (3711-TW) 漲 7%、聯電 (2303-TW) 漲 4.53%、台達電 (2308-TW) 跌 2.45%、鴻海 (2317-TW) 開高走低跌 2%。
從類股表現來看，市場看好面板報價回穩，帶動資金回流光相關族群，包括群創 (3481-TW) 漲停板、元太 (8069-TW)、彩晶 (6116-TW)、友達 (2409-TW) 漲逾 8%
矽光子概念股部分，受惠 AAOI 大漲激勵，包括聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081 -TW) 一度攻上漲停，眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW)、上銓 (3363-TW) 一度上揚半根漲停。
機電指數同步上漲 1.93%，上銀 (2049-TW) 漲 3.42%，AI 自動化與機器人題材仍持續發燒。
法人表示，美股強勁的財報推動華爾街上調對今年標普 500 指數的目標價，本周關注今晚美國 CPI 與川普後續訪華新聞，短線各期均線偏多架構未變，暫以技術性調整格局視之，可關注題材族群接力輪動表現。
美股前晚表現部分，道瓊工業指數上漲 95.31 點或 0.19%，收 49,704.47 點；那斯達克指數上漲 27.05 點或 0.1%，報 26,274.13 點；標準 500 指數上漲 13.91 點或 0.19%，收 7,412.84 點；費半指數上漲 305.54 點或 2.59%，收 12,081.04 點。
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