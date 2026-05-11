鉅亨速報

營收速報 - 2026年5月12日台股中小型公司4月營收一覽（新增418家）

鉅亨網新聞中心

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月12日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2034家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鉅陞-建材營造業 1.76億 3460.3%
熙特爾-創-綠能環保 16.85億 2905.2%
能率亞洲-其他業 1.12億 1298.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鉅陞-建材營造業 1.76億 4414.3%
富裔-建材營造業 2,041萬 316.3%
將捷-建材營造業 1.55億 246.0%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2034家。其中營收年增大於 25％有560家，年增小於-20％有294家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 191家
介於10～50億 >= 0% 303家
介於10～50億 < 0% 164家
介於10～50億 <= -20% 203家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 369家
小於10億 >= 0% 449家
小於10億 < 0% 259家
小於10億 <= -20% 203家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
欣巴巴-建材營造業 1.39億 995635.7%
地心引力-文化創意業 785萬 261400.0%
大城地產-建材營造業 6,992萬 211784.9%
創新服務-半導體業 1.30億 32086.9%
台睿-生技醫療業 114萬 28475.0%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 6,992萬 211784.9%
康霈*-生技醫療業 357萬 178200.0%
皇普-建材營造業 1,729萬 9049.2%
地心引力-文化創意業 785萬 5711.1%
鉅陞-建材營造業 1.76億 4414.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收4月營收建材營造業欣巴巴建材營造業鉅陞

相關行情

台股首頁我要存股
鉅陞21.9+0.00%
熙特爾-創174+1.75%
能率亞洲28.55-0.70%
富裔6.23+1.96%
欣巴巴%
地心引力%
大城地產%
創新服務1345+9.80%
康霈*98.8-4.08%
皇普22.25-0.22%
將捷14.7+1.03%
台睿16.1+0.75%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty