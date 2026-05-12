川普稱將與習近平討論台灣軍售問題！相信「台海衝突」不會在任內爆發

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 12:02

美國總統川普週一（11 日）在白宮向記者表示，他將在本週訪問北京期間與中國國家主席習近平討論對台軍售問題，並認為台海衝突不會在他的任內爆發。

川普稱將與習近平討論台灣軍售問題。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，當被問及華府長期支持台灣防衛的立場時，川普表示：「我會和習近平討論這件事。習近平希望我們不要這樣做，但我會和他談談。這只是我將討論的眾多議題之一。」

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美國長期奉行「一個中國政策」，認知中方立場但不表態台灣主權歸屬，同時依法律義務協助台灣防衛。

對台軍售向來是美中關係的摩擦根源之一。去年 12 月，川普宣布了迄今規模最大的對台軍售案，金額逾 110 億美元。

在向媒體發言時，川普也再次表達他認為台海緊張局勢不會在其任內爆發的看法。他說：「我不認為那（台海衝突）會發生，我認為一切都會沒事。我和習近平關係很好，他知道我不希望那種事發生。」

近日，川普政府官員已敦促台灣投入更多國防預算，並有美方官員表示，此次川習會並不代表對台政策的轉向。

黎智英案及中國宗教打壓議題亦列入議程

川普同時宣布，將向習近平提出黎智英的案件。黎智英今年 2 月因兩項「串謀勾結外國勢力」罪名，以及一項「發布煽動刊物」罪名，被判處 20 年監禁。

川普表示：「他試圖做正確的事，但沒有成功，最後入獄。許多人希望他能獲釋，我也希望如此，所以我會再次提起他的事情。」