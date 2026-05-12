川普訪中前夕 中共官媒：台灣是核心利益中的核心

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-12 08:46

美國總統川普 11 日（周一）在社交媒體 Truth Social 上發文，稱非常期待即將展開的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。

川普將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。(圖：新華社)

中共喉舌《人民日報》12 日發表署名「鐘聲」的評論文章，稱應中國國家主席習近平邀請，川普將於 5 月 13 日至 15 日對中國進行國是訪問。這是兩國元首今年首次面對面會晤，也是時隔 9 年再次在北京見面，意義非凡。

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《人民日報》強調，回望過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係的恢復和發展，造福了兩國和世界；展望未來，中美兩國能否找到正確相處之道，將深刻影響人類前途命運。

中美經濟總量超過全球 1/3，貨物貿易額約佔世界 1/5，中美互動對兩國和全球經濟都有著重要影響。有智庫統計，2025 年中美貿易額波動，直接造成全球貿易增長放緩約 10%。

《人民日報》表示，元首外交始終是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮不可替代的戰略引領作用。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，把握好方向、駕馭住大局，才能讓中美估線這艘大船平穩前行。

《人民日報》說，習近平多次同川普闡明中方在台灣問題上的原則立場。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點。