鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 16:59

財政部今（12）日發布最新統計，受惠於台股指數衝上 4 萬點大關，帶動市場交易動能爆發，4 月上市上櫃股票平均每日成交值高達 1 兆 1410 億元，較上年同期大幅增長 2.4 倍 。在台股價量齊揚的推升下，4 月證交稅實徵淨額攀升至 546 億元，較上年同月激增 368 億元，增幅達 2.1 倍，創下歷史單月新高紀錄 。累計今年 1 至 4 月證交稅收已達 1783 億元，年增 1035 億元，增幅達 1.4 倍 。

115 年 4 月全國賦稅收入初步統計顯示，實徵淨額為 1895 億元，較上年同月增加 355 億元，年增 23% 。累計 1 至 4 月全國實徵淨額達 8450 億元，較上年同期增加 1370 億元，年增 19.3%，佔累計分配預算數的 113.7%，達成率表現優異 。主要貢獻稅目除了表現亮眼的證交稅外，綜合所得稅與營業稅也隨經濟動能穩健成長。

‌



在主要稅目別變動方面，4 月綜合所得稅實徵淨額 570 億元，年增 76 億元，增幅 15.5%，主因是盈餘分配所得扣繳稅款增加 。累計 1 至 4 月綜所稅收為 2040 億元，年增 8.2%，除盈餘分配外，薪資所得扣繳稅款的成長亦是關鍵因素 。然而，營利事業所得稅受大額退稅案件影響，4 月實徵淨額為負 140 億元，累計 1 至 4 月實徵淨額 34 億元，較上年同期減少 76 億元，降幅達 69.3% 。

營業稅部分，累計 1 至 4 月實徵 2241 億元，年增 317 億元，增幅 16.4% 。財政部分析，主因在於國內消費需求穩定，帶動資通與視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，儘管出口暢旺導致外銷零稅率營業人申請退稅同步增加，抵銷了部分增幅，但整體內需與進口動能依然強勁 。

相對而言，貨物稅與關稅表現較為疲弱。1 至 4 月貨物稅實徵 379 億元，年減 123 億元，減幅 24.5%，主要是車市觀望氣氛延續，加上新購汽機車及電動車減免徵退稅增加，以及汽柴油減徵幅度擴大所致 。關稅累計實徵 500 億元，年減 7 億元，主因也是小客車進口稅額減少 。此外，受房地交易量減少影響，土地增值稅累計實徵 222 億元，年減 11.3% 。

值得關注的是，隨著新版財政收支劃分法開始施行，各級政府的賦稅收入結構出現顯著調整。累計 1 至 4 月中央政府賦稅收入實徵 4715 億元，年減 0.4%，主因是營業稅劃歸中央的比率大幅調降，導致相關稅收減少 1029 億元，所幸證交稅的大幅成長抵銷了絕大部分衝擊 。地方政府則成為新制下的受益者，1 至 4 月實徵 3365 億元，年增 1441 億元，增幅達 74.9%，主因即是納入中央統籌分配之營業稅大幅增加 1424 億元 。