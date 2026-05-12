川普10%全球關稅陷法律戰！白宮要求法院暫緩裁定以持續徵稅

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 11:37

川普政府週一（11 日）向美國法院申請暫緩執行上週針對 10% 全球關稅的裁定，以便聯邦政府在提出上訴期間，能繼續維持 10% 的全球關稅措施。

川普10%全球關稅陷法律戰。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》、《CBC》報導，美國國際貿易法院上週五（8 日）裁定，美國總統川普依據 1970 年代貿易法規所徵收的 10% 臨時全球關稅，欠缺合法依據。川普政府已於上週五提出上訴。

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不過，此次裁定的適用範圍有限，僅適用於兩家私人進口商及華盛頓州，尚未全面阻止該關稅實施。

法院認為，川普援引《1974 年貿易法》第 122 條款作為課徵關稅的法源依據，此舉有所不當。

該關稅係今年 2 月開徵，當時美國最高法院已推翻川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的部分關稅措施，白宮隨即改以上述條款另闢蹊徑，推出這波全球性關稅。