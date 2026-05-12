鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-12 09:31

俄羅斯副總理諾瓦克 11 日（周一）表示，俄羅斯將 2026 年經濟成長預測從 1.3% 下修至 0.4%，凸顯在戰爭、制裁、高利率交錯下，俄羅斯正從戰時高成長轉入低速調整。

俄羅斯急換檔，今年GDP成長預測從1.3%下修至0.4%。（圖：Shutterstock）

俄羅斯將 2027 年國內生產毛額（GDP）增長預估從 2.8% 下調至 1.4%。俄羅斯預計 2029 年經濟成長將達到 2.4%。

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俄羅斯預計 2026 年通膨率為 5.2%，2027 年將回歸俄羅斯央行 4% 的目標。

諾瓦克試圖淡化下修衝擊，稱經濟走勢具周期性，高成長後出現修正是正常現象。

俄羅斯在 2023-2024 年能維持強勁經濟成長，主因是龐大軍事開支帶動了製造業與內需。

俄羅斯 2026 年的預測從 1.3% 驟降至 0.4%，反映出單靠軍工產業支撐的增長已達上限。當國家資源過度集中於戰爭需求，非軍事性民生工業與出口產業受到排擠，導致經濟成長近乎停滯。