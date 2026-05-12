鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-12 11:30

《MarketWatch》報導，高盛 (Goldman Sachs) 表示，中國人民幣兌美元目前被低估約 20%，而有兩項催化劑可能推動人民幣進一步升值。

川普訪中前，高盛稱人民幣仍偏低，點名兩大升值催化劑(圖：Shutterstock)

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由 Kamakshya Trivedi 率領的高盛外匯策略團隊預期，這些因素將推動人民幣在未來 12 個月升至 6.50。目前人民幣兌美元約報 6.79，意味高盛預估未來一年人民幣有約 4.5% 升值空間。

這場備受期待的川習峰會預計於 5 月 14 日至 15 日在北京舉行，可能成為穩定美中貿易關係的重要里程碑。雙方關係自 2025 年 4 月爆發關稅爭端後受到嚴重衝擊。

高盛上周五發布的報告指出，中國對外貿易順差占全球 GDP 比重正逼近前所未見的高水位。

由於中國出口規模持續大於進口，Trivedi 團隊認為，人民幣面臨的升值壓力是「均衡結果 (equilibrium outcome)」。他們也坦言，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 危機引發的油價衝擊，短期內確實削弱中國貿易平衡，因為中國需進口更昂貴的石油，而其貿易夥伴經濟成長前景也受到拖累。

不過，高盛認為，這場能源衝擊「可能加速全球對能源安全與再生能源的投資」，進而在中期為中國出口帶來正面推力，尤其中國在潔淨能源供應鏈中具優勢。

中國長期以來對人民幣採取管控措施，並試圖抑制升值速度，以維持出口競爭力。

但高盛指出，人民幣其實已經逐步升值，而中國國內通膨重新升溫，也可能推動利率自目前低檔上升。即便如此，高盛仍認為，依照其兩套估值模型加權平均計算，人民幣相較美元仍被低估 20%，且「從實質貿易加權基礎來看，處於過去數十年最便宜水準之一」。