鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 06:10

美股近期漲勢如虹，引發市場對資產泡沫的疑慮，但根據高盛最新研究報告，當前市場與 1990 年代末網路泡沫破裂前存在核心差異，上市公司整體質量截然不同，並未出現大批毫無獲利前景的劣質企業瘋狂上市的局面。

高盛策略師 Ben Snider 指出，今年迄今，美股僅完成 40 宗 IPO，募資總額 280 億美元。

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Snider 預估今年美股全年 IPO 數量約 100 宗，遠低於 2021 年的 250 餘宗及 1999 年的近 400 宗，僅與歷史均值持平。

他還特別以 SpaceX 為例指出，該公司成立於 2002 年，去年營收預估飆升至 187 億美元，年增 33%，擁有紮實的基本面支撐。

此外，他將全年 IPO 募資總額預期上調至 2250 億美元，並預計包含增發新股在內的股權融資總規模達 6750 億美元，但他提醒此一數字僅占美股市值約 1%，低於 1995 年以來 1.5% 的均值，顯示資金壓力相對溫和。

儘管美光、戴爾等科技股近期大漲喚起投資者對網路泡沫的回憶，但高盛認為，當前市場估值仍基於對未來盈利與現金流的合理預期。