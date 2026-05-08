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〈港股盤後〉地緣局勢波動 晶片風電板塊受挫 恒指跌 0.87%

鉅亨網新聞中心

港股周五 (8 日) 受地緣政治及外部政策利空影響，呈現低開震盪走勢。截至收盤，恒生指數跌 0.87%，報 26393.71 點；恒生科技指數跌 0.36%，收報 5108.14 點。全日大市成交額達 2797.5 億港元。

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地緣局勢波動 晶片風電板塊受挫 恒指跌 0.87% (圖:shutterstock)

受伊朗局勢反覆影響，恒指今日開市即低走，盤中一度跌逾 350 點。金融重磅股表現疲軟，滙豐控股跌 3%，友邦保險跌近 3%，對大盤形成明顯壓制。


盤面上，晶片股集體走弱，華虹半導體跌 7.5%，中芯國際跌逾 4%。分析指出，雖然 AI 算力需求旺盛，但受限於物理交付能力等供給側約束，市場對短期資本開支執行的節奏產生疑慮。

同時，風電股表現慘淡，東方電氣收跌逾 7%。消息面上，美國川普政府以「國家安全」為由叫停陸上風電項目，導致涉足海外業務的相關標的集體承壓，加之部分企業一季報數據因電價調整及退稅政策變動而不及預期，板塊基本面面臨壓力。

科網股漲跌不一，快手表現最為亮眼，股價飆升逾 9%。其自主研發的「可靈 AI」推出業內首個原生 4K 直出視頻模型，支持生成院線級質感視頻，吸引市場高度關注。百度逆市上漲逾 5%。

儘管大盤下行，內房股仍逆市活躍。受「五一」假期多地樓市新政落地帶動，北京、上海等地二手房成交量創下新高，市場信心持續修復，綠城中國漲逾 5%。


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