〈港股盤後〉地緣局勢波動 晶片風電板塊受挫 恒指跌 0.87%

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同時，風電股表現慘淡，東方電氣收跌逾 7%。消息面上，美國川普政府以「國家安全」為由叫停陸上風電項目，導致涉足海外業務的相關標的集體承壓，加之部分企業一季報數據因電價調整及退稅政策變動而不及預期，板塊基本面面臨壓力。