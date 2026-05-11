鉅亨網新聞中心 2026-05-11 13:55

中國 A 股市場周一 (11 日) 展現強勁爆發力，主要指數集體走高，上證指數盤中成功突破 4200 點整數大關，最高觸及 4220.25 點，創下自 2015 年 7 月 1 日以來、近 11 年的最高水準。受 AI 產業的樂觀預期與出口數據強勁反彈帶動，科技股成為引領市場衝鋒的核心動力。

上證指數衝11年新高 受惠AI樂觀情緒與出口復甦雙引擎(圖:shutterstock)

在科技股瘋狂拉升下，科創 50 指數大漲 5.27% 至 1726.98 點，刷新歷史最高紀錄。創業板指同樣表現亮眼，收復 3900 點大關，漲幅達 3.03%，創下 2015 年 6 月以來的新高。反映大型藍籌股的滬深 300 指數則上漲 1.4%，來到逾 4 年高位。

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具體行業中，半導體與 AI 概念股呈現「漲停潮」。CSI 半導體指數單日飆升 7.3%，創下歷史新高；CSI AI 指數與資訊技術部門指數亦分別上漲 3% 與 4.8%，均刷新歷史紀錄。

存儲晶片板塊成為市場最大亮點，包括長川科技、興福電子在內的多檔概念股達成 20cm 漲停，部分個股如江波龍、兆易創新的成交額更突破百億元人民幣。

市場的狂熱主要源於基本面的改善。數據顯示，中國 4 月出口增長強勁反彈，主因是工廠正加速完成來自 AI 相關產業的訂單，以及買家因應地緣政治緊張局勢而進行的零部件儲備。

中信證券分析師指出，全球對 AI 算力的迫切需求將持續推升半導體出口，而中國在製造效率上的優勢將更趨明顯。此外，4 月生產者物價指數 (PPI) 超出預期，創下 45 個月新高，顯示工業活動趨於活躍。

投資者將目光轉向即將舉行的中美首腦會談。美國總統川普與中國國家主席習近平預計將就人工智慧、台灣及伊朗局勢等關鍵議題進行討論。野村證券分析師認為，此次高峰會可能是兩大強權管理競爭、避免關係全面破裂的重要外交契機。