中國包頭稀土產品交易所近日宣布，稀土價格指數正式在官方平台及新華財經等專業終端同步上線，涵蓋鑭、鈰、镨、釹等主流產品，旨在打造稀土流通領域的「價格風向球」。

最新行情顯示，上周五 (9 日) 氧化镨釹均價每噸 62.49 萬元 (人民幣，下同)，金屬镨釹 76.07 萬元，較 2026 年首個交易日小幅上漲。當日盤後，北方稀土與包鋼股公告，擬將一季稀土精礦關聯交易價上調 2.4% 至每噸 26834 元（不含稅），按 REO(稀土氧化物) 每增減 1% 每噸調整 536.68 元。自 2024 年第三季起，該價格已連續 6 次調高。