鉅亨網編譯陳韋廷
中國包頭稀土產品交易所近日宣布，稀土價格指數正式在官方平台及新華財經等專業終端同步上線，涵蓋鑭、鈰、镨、釹等主流產品，旨在打造稀土流通領域的「價格風向球」。
該指數基於稀土產品交易所交易數據及真實貿易數據，經科研院校模型編製而成，未來將透過優化內容、拓展發布管道強化市場影響力。
稀交所由北方稀土、中國稀土等 13 家中央及地方骨幹企業聯合組成，股東包括國儲中心、中色股份、廈門鎢業等機構。
最新行情顯示，上周五 (9 日) 氧化镨釹均價每噸 62.49 萬元 (人民幣，下同)，金屬镨釹 76.07 萬元，較 2026 年首個交易日小幅上漲。當日盤後，北方稀土與包鋼股公告，擬將一季稀土精礦關聯交易價上調 2.4% 至每噸 26834 元（不含稅），按 REO(稀土氧化物) 每增減 1% 每噸調整 536.68 元。自 2024 年第三季起，該價格已連續 6 次調高。
中國稀土產業協會數據顯示，2025 年輕稀土價格顯著上漲，氧化釹均價每噸 50.87 萬元，年增 27.4%，金屬釹 62.58 萬元，年增 27%）。重稀土方面，99.99% 氧化铽均價 673.87 萬元一噸，年增率 17.2%，金屬铽每噸 835.91 萬元，年增 16.5%。
業內人士分析，價格持續上行反映供需緊平衡，指數上線將進一步提升市場透明度，協助產業健康發展。
