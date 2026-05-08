鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-08 16:30

中國 A 股三大指數 8 日 (周四) 齊步收黑，上證指數(SSEC) 結束連 4 日漲勢，但守穩於 4150 點之上，周線亦收紅 1.6%。

〈陸股盤後〉滬指近乎收平 終結連四日漲勢 周線仍收紅1.6%(圖:shutterstock)

截至收盤，滬指 8 日收低 0% 至 4179.95 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.5% 至 15563.8 點，創業板指收跌 0.96% 至 3796.13 點，滬深兩市成交總額人民幣 3 兆 485.42 億元，連 3 日突破 3 兆元，但較上一日量縮 954.14 億元。

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盤面上，電池產業鏈領跌，鋰礦概念跌幅明顯，湖南裕能、振江股份、天華新能、天賜材料、東方電氣等股跌超 6%，天華新能、大中礦業等多股跌逾 5%；半導體概念股明顯回檔，鼎龍股份、中晶科技、富樂德、海光資訊、龍芯中科、寒武紀等跌超超 5%；煤炭與金融證券族群等跌幅居前，山煤國際、中煤能源、昊華能源、淮北礦業、潞安環能等跌超 2%。

上漲族群方面，國防軍工領漲兩市，商業航太概念亦走強，電科藍天、航太環宇、天微電子、航太長峰、航太發展、航發科技等漲停或漲逾 10%；

房地產、石油等類股漲幅居前，寧波富達、上實發展、京投發展、華聯控股、三湘印象等個股漲停。

人形機器人概念走強，恆鋒工具、精鍛科技、五洲新春等多隻個股漲停；商業航太概念走強，航太發展等漲停；CPO 概念、通訊設備板塊、房地產板塊、石油板塊等漲幅居前。

根據 Wind 統計數據顯示，滬深兩市及北交所共 3634 檔股票上漲，1725 檔下跌，平盤 148 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 142 檔股票漲幅在 9% 以上，8 檔股票跌幅在 9% 以上。

中原證券表示，美伊衝突階段性緩和後，市場對地緣風險的敏感度明顯下降，前期受避險資金追捧的紅利防禦類股走弱，科技與成長方向成為行情主要推動力，滬指預計將維持震盪上行的可能性較大，建議密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化、政策動向。

東吳證券認為，滬指上升趨勢仍維持良好。由於近期美股及日韓股市漲幅巨大，要留意外圍市場短期波動的風險。

財信證券則說，整體來看，市場量能維持在 3 兆人民幣以上，A 股可望延續上漲態勢，且賺錢效應有所擴散，熱點族群呈現輪動特徵。技術面上，短期內全 A 指數持續創下近期新高，上漲阻力較小。