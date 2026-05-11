鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-11 09:48

中國國家統計局 11 日（周一）發布的數據顯示，4 月消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 1.2%，躍升 0.3%。

中國國家統計局說，4 月城市 CPI 較去年同期上漲 1.2%，農村上漲 1.0%；食品價格下降 1.6%，非食品價格上漲 1.8%；消費品價格上漲 1.4%，服務價格上漲 0.9%。1­­～4 月平均 CPI 比上年同期上漲 0.9%。

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4 月 CPI 較前月上漲 0.3%。城市上漲 0.3%，農村上漲 0.1%；食品價格下降 1.6%，非食品價格上漲 0.7%；消費品價格上漲 0.1%，服務價格上漲 0.5%。

4 月份，食品煙酒及在外餐飲類價格較一年前下降 0.8%，影響 CPI 下降約 0.24 個百分點。食品中，畜肉類價格下降 6.7%，影響 CPI 下降約 0.28 個百分點，其中豬肉價格下降 15.2%，影響 CPI 下降約 0.29 個百分點。

鮮果價格下降 1.0%，影響 CPI 下降約 0.02 個百分點；鮮菜價格下降 0.5%，影響 CPI 下降約 0.01 個百分點；水產品價格上漲 1.3%，影響 CPI 上漲約 0.02 個百分點。