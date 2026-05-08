鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 14:00

據《金融時報》等媒體報導，人工智慧新創公司 Anthropic 正考慮於今年夏季啟動新一輪規模達數百億美元的融資。

Anthropic傳擬融資500億美元 挑戰估值1兆美元超越OpenAI(圖:shutterstock)

知情人士透露，此輪融資預計籌集至多 500 億美元，將使 Anthropic 的投前估值達到約 9,000 億美元，最終估值更有望逼近 1 兆美元大關。

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這項融資計畫若順利完成，Anthropic 的估值將超越其主要對手 OpenAI。OpenAI 在今年 3 月完成 1,220 億美元的紀錄性融資後，投後估值約為 8,520 億美元。

目前，Anthropic 已吸引包括龍騰投資集團 (Dragoneer)、General Catalyst 及光速創投 (Lightspeed Venture Partners) 等知名機構的強烈興趣。

Anthropic 的估值激增，源於其強勁的財務表現。報導指出，其開發的 Claude 系列模型需求旺盛，帶動年化營收預計很快將突破 450 億美元，與去年底的 90 億美元相比，成長幅度高達 5 倍。

此次籌資的主要目的是為了大規模擴展算力基礎設施。隨著 AI 產品需求攀升，算力供應緊張已成為發展瓶頸。為此，Anthropic 近期已與 Amazon (AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 及博通 (AVGO-US) 達成協議，以確保長期穩定的算力與硬體支援。