鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 08:10

OpenAI 自研 AI 晶片計畫傳出融資卡關消息，拖累博通 (AVGO-US) 週四 (7 日) 股價重挫逾 3%，市場擔憂這項高達 180 億美元的合作案恐面臨變數。

OpenAI晶片計畫融資受阻 博通急挫逾3% (圖：shutterstock)

根據《The Information》引述內部備忘錄與知情人士報導，OpenAI 正與博通洽談大型 AI 晶片合作，由博通公司為晶片生產的第一階段提供資金，該專案預計將消耗約 1.3GW 的資料中心容量，整體成本高達 180 億美元。

‌



根據目前規畫，微軟將先把晶片部署至自家資料中心，再將算力回租給 OpenAI 使用。

知情人士透露，若沒有微軟的採購承諾，博通對回收龐大投資成本缺乏足夠信心。

報導也指出，微軟仍可能選擇不採用 OpenAI 自研晶片，若情況發生，整體合作架構與融資條件恐需重新協商。

OpenAI 近年積極推動自研 AI 晶片戰略，希望降低對輝達 (NVDA-US) GPU 的依賴，同時壓低龐大的 AI 基礎建設成本。