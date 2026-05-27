鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 11:02

根據印度外交部和美國駐印度大使館，印度與美國日前簽署一項關鍵礦產與稀土資源框架協議，涵蓋採礦、加工及相關投資等領域。

對抗中國稀土主導地位！美國與印度簽署關鍵礦產協議。(圖：Shutterstock)

根據《半島電視台》報導，協議由印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在新德里會談時拍板定案，正值盧比歐出訪印度的四天行程尾聲。

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根據印度外交部聲明，此框架旨在深化兩國在關鍵礦產與稀土供應鏈的全面合作，範疇涵蓋採礦、加工、回收及相關投資。

美國大使館表示，雙方將透過此框架，共同參與國際行動，抵制對供應鏈的脅迫性市場行為，並降低對單一來源壟斷的集體脆弱性。

不過，聲明並未詳細說明該框架協議的具體條款，也未闡述合作將如何進行。

近期，美國一直積極拓展全球關鍵礦產合作網路：

去年 12 月，美方宣布在巴基斯坦俾路支省的雷科迪克礦區投資 12.5 億美元；

今年 2 月主辦的關鍵礦產會議上，美國與阿根廷、菲律賓、英國、阿拉伯聯合大公國等 11 國簽署合作框架；

4 月更宣布對南非帕拉博瓦稀土項目注資最多 5000 萬美元。

印美此次協議，顯示雙方在戰略物資領域的合作正持續深化，亦是美國在全球範圍內重塑關鍵礦產供應鏈、制衡中國主導地位的重要一步。

同日，由美國、日本、澳洲和印度組成的非正式安全論壇「四方安全對話」（Quad）外長會議亦在新德里登場，印度外交部並另行宣布 Quad 成員國間的關鍵礦產多邊合作框架。

Quad 四國政府與民間企業計畫共同動員最多 200 億美元資金，透過貸款、擔保、補貼及長期採購協議等多元工具，挹注於採礦、加工與回收項目，以強化供應鏈韌性、降低對少數供應國的依賴。

四國亦同意在許可與監管程序上交流最佳實踐，並就關鍵礦產的回收再利用深化合作。

何謂關鍵礦產？

報導指出，關鍵礦產泛指用於製造電池、時鐘、電路、軍事硬體、半導體及其他科技產品的非燃料礦物。美國則將其定義為「對美國經濟或國家安全不可或缺，且供應鏈易受中斷風險影響」的戰略物資。

其中，鎳、鈷、鋰、鋁、鋅等均屬知名關鍵礦產。在 12 種關鍵礦物中，美國的供應完全依賴進口；此外，還有另外 29 種關鍵礦物，美國至少有一半需求需仰賴進口。

關鍵礦產亦包含 17 種稀土元素。稀土因具備特殊磁性，廣泛應用於工業自動化、電動車馬達、再生能源發電機、電子設備、醫療器材，以及支撐半導體與 AI 技術的關鍵零組件。

目前，中國主導全球稀土供應。中國境內儲量佔全球六成，加工量更高達全球九成。美國及其盟友高度依賴中國供應。在川普政府主導下，美國積極推動進口來源多元化，以降低對中國的依賴。

印度的礦產儲量概況

印度政府於 2023 年 7 月公布 30 種關鍵礦產清單，包括鋰、鈷、銅、石墨、稀土元素、鈦等。

印度估計，全國擁有約 1315 萬噸獨居石（磷酸鹽礦物，為稀土主要天然來源），其中含稀土氧化物約 723 萬噸。相較之下，中國稀土氧化物儲量估計達 4400 萬噸，約佔全球已知儲量的一半。

不過，美國國際貿易管理局今年報告指出，受限於勘探不足及基礎設施與加工技術欠缺，印度目前實際生產的關鍵礦產僅有銅、石墨、磷和鈦四種。