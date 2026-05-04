鉅亨網編輯林羿君 2026-05-04 16:12

蘋果 (AAPL-US) 最新 10-Q 季報中罕見調整措辭，10 年來首度將「產品定價」列為對沖成本波動的策略工具。摩根士丹利分析指出，此舉釋出明確訊號：預計 9 月登場的 iPhone 18 全系列，可能在同等配置下調漲逾 100 美元，以轉嫁持續攀升的硬體成本壓力。

在最新的財報披露中，蘋果坦言目前正受到行業範圍內的供應約束，特別是先進半導體、NAND 快閃記憶體與 DRAM 記憶體等關鍵元器件成本的上升，正對公司的淨銷售額與毛利率造成波動。

‌



值得注意的是，蘋果在文中特別強調，「公司可能採取的產品定價及定價行動」將是緩解上述壓力的應對手段。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 指出，過去十年蘋果在定價方面的表述，多聚焦於競爭動態，漲價通常被視為最後手段。此次主動將定價策略與利潤管理掛鉤，顯示出蘋果高層對於當前通膨與成本壓力的態度，已轉趨強硬。

儘管 10-Q 文件並未明確「產品」範圍是否僅限硬體，亦或包含 iCloud 等軟體服務，但市場分析多聚焦於利潤貢獻度最高的 iPhone 系列。

摩根士丹利認為，隨著先前儲存的低成本庫存逐步耗盡，若蘋果維持現有定價，其 FY27 的獲利表現將面臨實質性的下行風險。

對於剛接任執行長、迎來執掌第一年的特納斯而言，確保產品線的毛利絕對額將是其首要任務，因此主動調漲售價以保住獲利水準顯得勢在必行。

根據摩根士丹利的財務模型預測，若 iPhone 18 全系全面調漲 100 美元，即便出貨量僅維持同比 1% 的持平表現，但在「同配置漲價」與「折疊 iPhone」推動產品組合上移的雙重效益下，iPhone 的平均售價（ASP）有望獲得超過 10% 的年增率，這將成為驅動蘋果整體營收與每股盈餘（EPS）增長的核心動能。