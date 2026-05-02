鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-02 10:50

美歐貿易關係再添變數，美國總統川普週五 (1 日) 宣布下週將對歐盟汽車與卡車關稅提高至 25%，歐盟對此表達強烈不滿。歐洲議會貿易委員會主席朗格 (Bernd Lange ) 指出，川普關稅威脅「不可接受」，此舉顯示美國在貿易合作上缺乏穩定性，已不再是可靠的夥伴。

鑒於歐盟未遵守先前達成的貿易協議，川普宣布下週將對來自歐盟 (EU) 的汽車和卡車提高關稅至 25%，

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朗格表示，這項最新措施凸顯美方立場反覆，「這不是對待核心盟友的方式」，歐盟將以更明確且強硬的態度回應，並動用自身經濟實力捍衛利益。

他進一步批評川普政府的行為「不可接受」，並強調歐盟一直遵守去年在蘇格蘭與美方達成的貿易框架協議。該協議對多數歐盟商品課徵 15% 關稅，原本旨在避免貿易衝突升級。

然而，朗格指出，美國已多次偏離協議內容，例如對超過 400 項含鋼與鋁產品加徵關稅，目前平均稅率達 26%，使雙邊貿易關係再度面臨壓力。

白宮一位官員週五在一份聲明中表示，歐盟「未能就兩國貿易協定中商定的承諾取得實質進展」。「白宮一直明確表示，如果我們的貿易夥伴未能遵守其承諾，總統保留調整關稅稅率的權利。」

去年，川普政府以國家安全為由，依據《貿易法第 232 條》對進口汽車及部分零組件普遍課徵 25% 關稅，目前措施仍持續生效。白宮表示，川普擬進一步依據該條款，調高對歐盟產品的關稅。