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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.2元，其中最高估值5.42元，最低估值-3.96元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.42(5.42)10.39.839.81
最低值-3.96(0.96)-1.061.61.3
平均值1.92(2.78)4.996.56.52
中位數2.2(2.56)5.247.188.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值79.43億102.39億98.18億107.99億
最低值54.18億60.57億57.54億53.93億
平均值65.11億79.37億87.49億89.87億
中位數63.69億79.16億90.83億98.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.26-11.810.4010.424.85
營業收入78.39億31.94億31.08億65.64億71.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOIN

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