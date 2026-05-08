鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為235.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.2元，其中最高估值5.42元，最低估值-3.96元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.42(5.42)
|10.3
|9.83
|9.81
|最低值
|-3.96(0.96)
|-1.06
|1.6
|1.3
|平均值
|1.92(2.78)
|4.99
|6.5
|6.52
|中位數
|2.2(2.56)
|5.24
|7.18
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|79.43億
|102.39億
|98.18億
|107.99億
|最低值
|54.18億
|60.57億
|57.54億
|53.93億
|平均值
|65.11億
|79.37億
|87.49億
|89.87億
|中位數
|63.69億
|79.16億
|90.83億
|98.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|4.85
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
|71.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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