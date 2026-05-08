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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為103.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.2元，其中最高估值3.35元，最低估值3.05元，預估目標價為103.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.35(3.35)4.245.325.6
最低值3.05(3.08)3.74.35.6
平均值3.2(3.23)3.994.975.6
中位數3.2(3.25)4.095.085.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值80.64億83.75億89.57億89.31億
最低值77.90億80.49億85.89億89.31億
平均值78.63億82.54億87.11億89.31億
中位數78.46億82.41億86.78億89.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.062.532.082.161.84
營業收入49.31億49.21億49.25億49.31億74.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSGI

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Somnigroup International Inc.70.67-10.1%

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