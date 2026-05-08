鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為103.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.2元，其中最高估值3.35元，最低估值3.05元，預估目標價為103.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.35(3.35)
|4.24
|5.32
|5.6
|最低值
|3.05(3.08)
|3.7
|4.3
|5.6
|平均值
|3.2(3.23)
|3.99
|4.97
|5.6
|中位數
|3.2(3.25)
|4.09
|5.08
|5.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|80.64億
|83.75億
|89.57億
|89.31億
|最低值
|77.90億
|80.49億
|85.89億
|89.31億
|平均值
|78.63億
|82.54億
|87.11億
|89.31億
|中位數
|78.46億
|82.41億
|86.78億
|89.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.06
|2.53
|2.08
|2.16
|1.84
|營業收入
|49.31億
|49.21億
|49.25億
|49.31億
|74.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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