鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 04:00

美國加密貨幣監管出現重要進展，國會針對《CLARITY 法案》達成折衷方案，帶動穩定幣概念股大幅上漲。穩定幣發行商 Circle 股價勁揚 20%，成為市場焦點，顯示投資人對政策方向轉趨明朗抱持樂觀態度。

根據最新修訂內容，法案限制加密企業向用戶提供類似銀行儲蓄帳戶的利息或固定收益，特別是針對被動持有穩定幣的情況，相關功能將回歸傳統銀行體系。不過，法案仍允許以使用為基礎的獎勵機制，例如交易、支付或質押等行為所帶來的回饋，成為折衷後的重要設計。

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受此利多帶動，負責 USDC 穩定幣主要流通的交易平台 Coinbase(COIN-US) 股價上漲逾 7%。其他加密業者同步走高，包括 BitGo 上漲 10%，以及 Galaxy Digital 上漲 4%，顯示市場對整體產業前景轉趨正面。

加密資產方面，比特幣價格上漲約 2% 至 8 萬美元左右，此前週末一度突破該關卡，為今年 1 月以來首見，反映資金情緒同步回溫。

市場分析指出，穩定幣收益機制長期以來是吸引用戶持有的重要誘因，類似銀行存款利息。此次修法在限制固定收益的同時保留使用型獎勵，被視為對 Circle 與 Coinbase 的相對利多，但對依賴高收益存款產品吸引用戶的中小型加密平台，可能構成壓力。

此外，此一政策方向也呼應產業結構轉型趨勢，即逐步從追求高報酬的金融產品，轉向強化支付、清算與基礎金融設施等應用場景。

傳統金融機構方面，多數銀行尚未全面表態，但美銀已釋出正面評價。該行分析師 Ebrahim H. Poonawala 指出，《CLARITY 法案》針對穩定幣收益爭議的定調，整體對銀行業屬利多，有助於降低資金外流疑慮、減少監管不確定性，並讓銀行能在更可控環境下參與數位資產基礎設施。