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鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估上修至-0.87元，預估目標價為8.20元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.9元上修至-0.87元，其中最高估值-0.67元，最低估值-1.2元，預估目標價為8.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.67(-0.67)00.23-0.07
最低值-1.2(-1.2)-1.02-1.29-1.5
平均值-0.89(-0.91)-0.35-0.32-0.79
中位數-0.87(-0.9)-0.23-0.14-0.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值112.23億110.29億112.02億105.10億
最低值109.01億103.92億102.27億99.74億
平均值110.10億105.96億104.89億102.05億
中位數109.80億105.51億103.88億101.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.91-1.54-10.48-0.06-1.75
營業收入196.87億174.78億145.57億131.08億124.02億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLUMN

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