〈熱門股〉聯發科愈關愈大尾 飆天價奪市值第二大 攜手達發周漲逾36%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-09 10:07

聯發科 (2454-TW) 自上週五宣布調升 ASIC 業績貢獻後，資金全面湧進卡位，推升本周一、二股價緊鎖漲停板，後續即便被關禁閉，仍進一步上攻，周五刷新天價終場收在 3,630 元，單周飆漲 39%，市值來到 5.82 兆元，奪下台股市值排名第二大，也帶動子公司達發 (6526-TW) 同步爆量走強，周漲 36.66%，創下近兩年來新高。

聯發科示意圖。(鉅亨網資料照)

聯發科受惠 Google TPU v8 訓練晶片需求自今年底放量，預計將為今年貢獻 20 億美元的業績，且明年將進一步提升，預估達 70-120 億美元，外資更看好，明年 ASIC 營收有機會挑戰 140 億美元，等同於較今年大增 6 倍，呈現爆發式成長。

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達發本周也同樣傳出好消息， 受惠 AI 資料中心大量導入可插拔式光收發模組，相關晶片如 50G SerDes PAM4 DSP 與 TIA 需求皆大幅成長，預計今年光通訊相關營收規模將較去年成長 3 倍以上。

聯發科本周沿五日線上攻，周漲高達 39.08%，但因遭處置、成交量縮小，單周成交量降至 7.17 萬張，三大法人中外資與投信雙雙站買方，外資敲進 4,043 張，投信加碼 643 張，自營商逢高調節 16 張。

達發本周獲資金青睞，單周大漲 36.66%，成交量也爆發式成長，達 2.25 萬張，三大法人全站買方，外資買進 927 張，投信敲進 895 張，自營商也買超 93 張。