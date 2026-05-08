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營收速報 - 2026年5月9日台股中小型公司4月營收一覽（新增1156家）

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本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1673家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 785萬 261400.0%
創新服務-半導體業 1.30億 32086.9%
富旺-建材營造業 6,350萬 21424.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
康霈*-生技醫療業 357萬 178200.0%
地心引力-文化創意業 785萬 5711.1%
東華-紡織纖維 55萬 3158.8%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1673家。其中營收年增大於 25％有473家，年增小於-20％有236家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 158家
介於10～50億 >= 0% 249家
介於10～50億 < 0% 126家
介於10～50億 <= -20% 159家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 315家
小於10億 >= 0% 373家
小於10億 < 0% 211家
小於10億 <= -20% 159家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
欣巴巴-建材營造業 1.39億 995635.7%
地心引力-文化創意業 785萬 261400.0%
大城地產-建材營造業 6,992萬 211784.9%
創新服務-半導體業 1.30億 32086.9%
台睿-生技醫療業 114萬 28475.0%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 6,992萬 211784.9%
康霈*-生技醫療業 357萬 178200.0%
皇普-建材營造業 1,729萬 9049.2%
地心引力-文化創意業 785萬 5711.1%
東華-紡織纖維 55萬 3158.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收4月營收建材營造業欣巴巴文化創意業地心引力

相關行情

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地心引力16.6-0.30%
創新服務1115-6.30%
富旺13.05+1.16%
康霈*104+2.97%
東華19.1+1.06%
欣巴巴36.2-2.43%
大城地產24.35+0.00%
皇普22.25-0.67%
台睿16.15+0.69%

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