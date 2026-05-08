營收速報 - 2026年5月9日台股中小型公司4月營收一覽（新增1156家）
鉅亨網新聞中心
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1673家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|地心引力-文化創意業
|785萬
|261400.0%
|創新服務-半導體業
|1.30億
|32086.9%
|富旺-建材營造業
|6,350萬
|21424.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|康霈*-生技醫療業
|357萬
|178200.0%
|地心引力-文化創意業
|785萬
|5711.1%
|東華-紡織纖維
|55萬
|3158.8%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1673家。其中營收年增大於 25％有473家，年增小於-20％有236家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|158家
|介於10～50億
|>= 0%
|249家
|介於10～50億
|< 0%
|126家
|介於10～50億
|<= -20%
|159家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|315家
|小於10億
|>= 0%
|373家
|小於10億
|< 0%
|211家
|小於10億
|<= -20%
|159家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|欣巴巴-建材營造業
|1.39億
|995635.7%
|地心引力-文化創意業
|785萬
|261400.0%
|大城地產-建材營造業
|6,992萬
|211784.9%
|創新服務-半導體業
|1.30億
|32086.9%
|台睿-生技醫療業
|114萬
|28475.0%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|大城地產-建材營造業
|6,992萬
|211784.9%
|康霈*-生技醫療業
|357萬
|178200.0%
|皇普-建材營造業
|1,729萬
|9049.2%
|地心引力-文化創意業
|785萬
|5711.1%
|東華-紡織纖維
|55萬
|3158.8%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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