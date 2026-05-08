營收速報 - 2026年5月9日台股中小型公司4月營收一覽（新增1156家）

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1673家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

‌



4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1673家。其中營收年增大於 25％有473家，年增小於-20％有236家。