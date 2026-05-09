鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-09 15:16

藍天 (2362-TW) 公告首季財報，稅後純益 3.5 億元，季增 25%、年增 4 成，每股純益 0.61 元；另外，4 月營收月增 14%、年增 11%；累計前 4 月營收 68.33 億元，年增 17%。公司表示，第二季將持續朝季增、年增目標邁進。

藍天第一季營收 49.41 億元，年增 19%，毛利率 20.88%，營業利益 3.38 億元，營業利益率 6.85%，營業利益率 7%，較上季提升 1 個百分點；筆電事業首季出貨量 28.7 萬台，年增 10%、營收 41.8 億元，年增 24%。

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展望第二季，藍天表示，全球筆電市場仍持續面臨記憶體短缺、CPU 漲價及金屬原物料成本上升等因素影響，各大品牌廠商已全面調升售價，漲幅預計高達 20% 以上。

藍天指出，儘管市場面臨全面性調價，但已於先前完成關鍵零組件之策略性備貨，將持續透過優化產品結構與彈性的供應鏈管理，與百位通路商客戶及供應商共同攜手應變，兼顧營收與獲利穩健提升。

產品方面，藍天推出全新 V7 系列，支援 AMD 與 Intel 雙平台架構，主打更輕薄設計、更大電池容量與多尺寸選擇；新一代搭配觸控功能筆電，也將於第二季發表，透過差異化與客制化產品組合的競爭優勢、確保銷售動能。

中國 3C 通路百腦匯事業方面，藍天表示，第一季租金收入維持穩定水平，將持續深化與 AI 相關品牌之合作布局，導入多元 AI 產品，並推動數位零售轉型，結合 AI 應用與線下體驗場景，站穩最新 AI 科技商場領頭羊地位。